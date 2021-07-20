Мотивы Венедиктовой непонятные, – Мамедов с адвокатами хочет вернуть доступ к гостайне

Ирина Венедиктова забрала у своего заместителя Гюндуза Мамедова последние полномочия в руководстве Офиса генпрокурора. Однако такие действия генпрокурора для окружающих Мамедова являются не до конца понятными.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал адвокат Алексей Носов. Он отметил, что эффективность Мамедова подтверждали украинские и зарубежные общественные организации, активисты.

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"Все началось с лишения доступа Мамедова к государственной тайне. Доступ заканчивался в конце лета, но генпрокурор отменила его уже. В связи с этим отменили и полномочия", – сказал Носов.

Чем занимался Мамедов

Ирина Венедиктова переподчинила Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. К тому же Мамедов занимался делами, которые касаются вооруженных преступлений в Крыму и на Донбассе. Носов объясняет, что это захват Крыма, сбитие самолета рейса MH17 и Иловайский котел.

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"Пока трудно сказать, хотела ли Венедиктова вмешаться в эти дела. Непонятно, зачем генпрокурор снимает эффективного руководителя и ставит сначала человека, который в этом не разбирается, а потом забирает руководство к себе. Мы не знаем пока, какие ее мотивы. Думаю, в ближайшее время будет понятнее", – рассказал адвокат.

Против Мамедова возбудили уголовное дело

Носов отметил, что Мамедова обвиняют в подделке документов. Деталей пока нет, но есть выписка из Единого реестра досудебных решений.

Говорится о том, заместитель генпрокурора не указал, что работает по совместительству преподавателем. Заявление об этом в Офис генерального прокурора поступило якобы от журналиста Владимира Бойко украинской правозащитной газеты "Международный центр по правам человека".

Журналист Владимир Бойко после того, как стало известно об этом уголовном производстве, написал, что не существует такой газеты и такого заявления он не подавал,

– сказал адвокат.

Он предположил, что таким образом действуют работники правоохранительных органов. Возможно, даже руководящего состава.

Будет ли реакция власти

Гюндуз Мамедов с адвокатами обратился в Службу безопасности Украины, чтобы восстановить доступ к государственной тайне. Адвокат сказал, что после этого не будет причины отнимать у него полномочия.

"Относительно реакции президента, то нам очень бы хотелось, чтобы он прокомментировал. Также, чтобы прокомментировала генеральный прокурор. Потому что пока истинной причины их действий нам не предоставили", - тметил Носов.

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