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      Мамин автопарк и кортежное сопровождение: какие транспортные привычки у депутатов

      Наши деньги - Читати новину українською

      Новой Верховной Раде полгода. За это время нардепы не успели принять важные для страны законы, но встряли в множество скандалов, поделились на группы и группки, а еще прокачали свои гаражи. Любовь к большим, красивым и, что немаловажно, дорогим авто – не имеет партийной принадлежности. Журналисты Bihus.Info. понаблюдали за парламентской парковкой и увидели немало интересного.

      Александр Дубинский

      После фразы "мама любит скорость" воображение гарантированно рисует образ нардепа Александра Дубинского, который за годы работы на телеканале "1+1" магическим образом направдорубил на огромный автопарк. По привычке всех украинских чиновников, записал его на маму.

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      Дубинский решил не тормозить на достигнутом после того как получил депутатский значок. В начале работы он катался еще на мамином Land Cruiser. А на шестой месяц в Раде пересел на неординарный Cadillac Escalade.

      Юрий Бойко

      В селе Иванковичи под Киевом, а именно на повороте к имению Бойко, в 7:30 запаркована Chevrolet Niva, а в середине люди в форме. Через 20 минут в направлении Niva едет черный Mercedes, а сразу за ним Land Cruiser с антеннами на крыше. Такие обычно используют в автомобилях для охраны и сопровождения.


      Chevrolet Niva, которая ожидает Бойко / скриншот из видео

      На повороте Niva ждет проезд Mercedes из Land Cruiser. Убедившись, что объект проедет, а дальше по ситуации: порой трогается за автомобилями, а порой едет в противоположную сторону.

      Если приехать заранее, до выезда Бойко на работу, окажется, что Niva прочесывает весь периметр взад-вперед. Ну чтобы "объекту" было безопасно. Mercedes возит Бойко в Верховную Раду. Он и принадлежит Бойко. Остальные – авто охранной компании.


      Авто Бойко / Скриншот из видео

      Журналисты видели эти авто. Читатели теперь видят эти авто. А вот сам Бойко эти авто не видел. А услышав о них от журналистов, сразу заявил, что это рука спецслужб.

      Слушайте, это очень хорошая информация. Вы видели вторую машину? Наверное, это наружка,
      – заявил Юрий Бойко.

      То есть, минимум год за Юрием Бойко бампер в бампер катаются какие-то Моссад, ФСБ или СБУ. Довозят его до Верховной Рады и дальше едут по своим делам.

      Григорий Суркис

      Черный Maybach подъезжал к шлагбаумам Парламента и нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис, а за ним через сплошную полосу бежали те, кто в Maybach не влез. То есть охранники-помощники.


      Приезд Суркиса / Скриншот из видео

      Это – ритуал. Бегуны должны бежать за авто Суркиса, открыть багажник Maybach Суркиса, достать оттуда "Луи Виттоны" Суркиса и открыть дверь Суркиса. И только тогда он уже может выйти из авто и идти работать.

      Наталия Королевская

      А вот прямо на проезжей части возле Рады останавливался Range Rover, а в нем Наталья Королевская – нардеп от ОПЗЖ. Это подтвердили патрульные, которые быстро оформили для ее водителя штраф за нарушение правил дорожного движения.


      Авто Королевской / Скриншот из видео

      "Это Range Rover моих родителей. Я не пользуюсь не задекларированными автомобилями. Не волнуйтесь", – заявила Королевская.

      Вадим Рабинович

      Еще один кортеж с Land Cruiser и Lexus с почти идентичными номерами. Из одного из них вышел Вадим Рабинович, который также из ОПЗЖ.


      Lexus Рабиновича / Скриншот из видео

      Рабинович – человек небедный. Land Cruiser и Lexus за почти сто тысяч долларов каждый позволить может. Lexus записан на Владимира Кацмана, который является помощником Вадима Рабиновича, а еще политическим экспертом. По крайней мере так его представляют телеканалы из "медведчуковской" группы.

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      Ни слова о Lexus в декларации нардепа Рабиновича, как и о Land Cruiser, что катается вместе с ним.

      Больше – смотрите в программе.

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      16 марта
      Автор: Анастасия Усенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева е-декларирование Авто Вадим Рабинович Наталия Королевская Григорий Суркис Юрий Бойко Олександр Дубинский Оппозиционная платформа – За жизнь Наши деньги
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