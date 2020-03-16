Мамин автопарк и кортежное сопровождение: какие транспортные привычки у депутатов

Новой Верховной Раде полгода. За это время нардепы не успели принять важные для страны законы, но встряли в множество скандалов, поделились на группы и группки, а еще прокачали свои гаражи. Любовь к большим, красивым и, что немаловажно, дорогим авто – не имеет партийной принадлежности. Журналисты Bihus.Info. понаблюдали за парламентской парковкой и увидели немало интересного.

Александр Дубинский

После фразы "мама любит скорость" воображение гарантированно рисует образ нардепа Александра Дубинского, который за годы работы на телеканале "1+1" магическим образом направдорубил на огромный автопарк. По привычке всех украинских чиновников, записал его на маму.

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Дубинский решил не тормозить на достигнутом после того как получил депутатский значок. В начале работы он катался еще на мамином Land Cruiser. А на шестой месяц в Раде пересел на неординарный Cadillac Escalade.

Юрий Бойко

В селе Иванковичи под Киевом, а именно на повороте к имению Бойко, в 7:30 запаркована Chevrolet Niva, а в середине люди в форме. Через 20 минут в направлении Niva едет черный Mercedes, а сразу за ним Land Cruiser с антеннами на крыше. Такие обычно используют в автомобилях для охраны и сопровождения.



Chevrolet Niva, которая ожидает Бойко / скриншот из видео

На повороте Niva ждет проезд Mercedes из Land Cruiser. Убедившись, что объект проедет, а дальше по ситуации: порой трогается за автомобилями, а порой едет в противоположную сторону.

Если приехать заранее, до выезда Бойко на работу, окажется, что Niva прочесывает весь периметр взад-вперед. Ну чтобы "объекту" было безопасно. Mercedes возит Бойко в Верховную Раду. Он и принадлежит Бойко. Остальные – авто охранной компании.



Авто Бойко / Скриншот из видео

Журналисты видели эти авто. Читатели теперь видят эти авто. А вот сам Бойко эти авто не видел. А услышав о них от журналистов, сразу заявил, что это рука спецслужб.

Слушайте, это очень хорошая информация. Вы видели вторую машину? Наверное, это наружка,

– заявил Юрий Бойко.

То есть, минимум год за Юрием Бойко бампер в бампер катаются какие-то Моссад, ФСБ или СБУ. Довозят его до Верховной Рады и дальше едут по своим делам.

Григорий Суркис

Черный Maybach подъезжал к шлагбаумам Парламента и нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис, а за ним через сплошную полосу бежали те, кто в Maybach не влез. То есть охранники-помощники.



Приезд Суркиса / Скриншот из видео

Это – ритуал. Бегуны должны бежать за авто Суркиса, открыть багажник Maybach Суркиса, достать оттуда "Луи Виттоны" Суркиса и открыть дверь Суркиса. И только тогда он уже может выйти из авто и идти работать.

Наталия Королевская

А вот прямо на проезжей части возле Рады останавливался Range Rover, а в нем Наталья Королевская – нардеп от ОПЗЖ. Это подтвердили патрульные, которые быстро оформили для ее водителя штраф за нарушение правил дорожного движения.



Авто Королевской / Скриншот из видео

"Это Range Rover моих родителей. Я не пользуюсь не задекларированными автомобилями. Не волнуйтесь", – заявила Королевская.

Вадим Рабинович

Еще один кортеж с Land Cruiser и Lexus с почти идентичными номерами. Из одного из них вышел Вадим Рабинович, который также из ОПЗЖ.



Lexus Рабиновича / Скриншот из видео

Рабинович – человек небедный. Land Cruiser и Lexus за почти сто тысяч долларов каждый позволить может. Lexus записан на Владимира Кацмана, который является помощником Вадима Рабиновича, а еще политическим экспертом. По крайней мере так его представляют телеканалы из "медведчуковской" группы.

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Ни слова о Lexus в декларации нардепа Рабиновича, как и о Land Cruiser, что катается вместе с ним.

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