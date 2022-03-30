"Мамо, я убитий в Ірпені": поэзия-сгусток боли о войне в Украине
Источник:СтратКом ВСУ
На странице ВСУ обнародовали трогательное стихотворение "Мамо, я убитий в Ірпені". Это не просто поэзия, это сгусток боли и веры украинцев в победу над рашизмом.
Автором стиха является Василий Головецкий. Поэзия разрывает сердце с первых строчек.
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Мамо, я убитий в Ірпені
У бою під обстрілом ворожим,
І тому прости, прости мені,
Що уже приїхати не зможу!
Я б тобі картоплю посадив
І малинку у садку хорошу,
Хату б із тобою нарядив
На Великдень – але вже не зможу!
Жаль, додому привести не встиг
Дівчину мою, на тебе схожу,
Щоб онуків мала ти малих…
Ти пробач – тепер уже не зможу!
Тут, в могилі братській, – всі свої,
Я лежу скраєчку насторожі.
Якщо вийде, мамо, то приїдь,
Бо до тебе я уже – не зможу!
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