"Мамо, я убитий в Ірпені": поэзия-сгусток боли о войне в Украине

30 марта 2022 , 20:40
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Источник:

СтратКом ВСУ

На странице ВСУ обнародовали трогательное стихотворение "Мамо, я убитий в Ірпені". Это не просто поэзия, это сгусток боли и веры украинцев в победу над рашизмом.

Автором стиха является Василий Головецкий. Поэзия разрывает сердце с первых строчек.

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Мамо, я убитий в Ірпені

У бою під обстрілом ворожим,

І тому прости, прости мені,

Що уже приїхати не зможу!

Я б тобі картоплю посадив

І малинку у садку хорошу,

Хату б із тобою нарядив

На Великдень – але вже не зможу!

Жаль, додому привести не встиг

Дівчину мою, на тебе схожу,

Щоб онуків мала ти малих…

Ти пробач – тепер уже не зможу!

Тут, в могилі братській, – всі свої,

Я лежу скраєчку насторожі.

Якщо вийде, мамо, то приїдь,

Бо до тебе я уже – не зможу!

Важно – В Киеве прощались с погибшим бойцом "Карпатской Сечи":

 

Автор: Ольга Музика