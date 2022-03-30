Автором вірша є Василь Головецький. Поезія розриває серце з перших рядків.

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Мамо, я убитий в Ірпені

У бою під обстрілом ворожим,

І тому прости, прости мені,

Що уже приїхати не зможу!

Я б тобі картоплю посадив

І малинку у садку хорошу,

Хату б із тобою нарядив

На Великдень – але вже не зможу!

Жаль, додому привести не встиг

Дівчину мою, на тебе схожу,

Щоб онуків мала ти малих…

Ти пробач – тепер уже не зможу!

Тут, в могилі братській, – всі свої,

Я лежу скраєчку насторожі.

Якщо вийде, мамо, то приїдь,

Бо до тебе я уже – не зможу!

Важливо – У Києві прощалися з загиблим бійцем "Карпатської Січі":