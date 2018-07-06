Манафорта содержат в одиночной камере, чтобы гарантировать безопасность

Пола Манафорта держат в одиночной камере 23 часа в сутки, чтобы гарантировать его безопасность.

Об этом сообщает New York magazine со ссылкой на адвоката Манафорта.

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"Пола Манафорта держат в одиночной камере в тюрьме в штате Вирджиния, чтобы гарантировать его безопасность. Он заперт в своей камере по крайней мере 23 часа в сутки (за исключением визитов его адвокатов)", – написал защитник в судебных документах.

В представлении адвокат отмечает, что Манафорт не может адекватно подготовиться к двум будущих судов, пока будет заключен в одиночной камере.

Напомним, 15 июня суд изменил меру пресечения Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей. Взяли его под стражу прямо в зале суда. Такое решение федеральный судья принял после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о возможном вмешательстве России в американские выборы, обвинил Манафорта в попытке оказать давление на свидетелей.