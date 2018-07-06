Манафорта утримують в одиночній камері, щоб гарантувати безпеку

Пола Манафорта тримають в одиночній тюремній камері 23 години на добу, щоб гарантувати його безпеку.

Про це повідомляє New York magazine з посиланням на адвоката Манафорта.

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"Пола Манафорта тримають в одиночній камері у в’язниці в штаті Вірджинія, щоб гарантувати його безпеку. Він замкнений у своїй камері принаймні 23 години на добу (за винятком візитів його адвокатів)", – написав захисник у судових документах, поданих на цьому тижні.

У поданні адвокат зазначає, що Манафорт не може адекватно підготуватися до двох майбутніх судів, поки буде ув’язнений в одиночній камері.

Нагадаємо, 15 червня суд змінив запобіжний захід Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою. Взяли його під варту прямо у залі суду. Таке рішення федеральний суддя ухвалив після того, як спецпрокурор Роберт Мюллер, що розслідує справу про можливе втручання Росії в американські вибори, звинуватив Манафорта у спробі чинити тиск на свідків.