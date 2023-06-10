Манчестер Сити – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Победитель Лиги чемпионов 2023 года определится в финале между английским Манчестер Сити и итальянским Интером. Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов доступна на сайте 24 Канала.

Финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер состоится в Стамбуле. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00.

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Матч доверили судить польскому арбитру Шимону Марциняку. Хотя у него могли забрать это право из-за расистского и гомофобного скандала, в который он попал.

Для Интера это будет шестой финал Лиги чемпионов в истории. Три раза команда завоевала желанный трофей. Последний раз команда доходила столь далеко еще в 2010 году, где и победила в финале. Это была последняя победа итальянского клуба в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити только во второй раз сыграет в финале Лиги чемпионов. Предыдущий раз был в 2021 году и закончился неудачей для "горожан".

Финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер будет доступен для просмотра и в Украине. Правами на показ турнира на территории Украины владеет платформа Megogo. Также матч будет доступен абонентам Volia TV. Однако в обоих случаях доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов МанСити – Интер.

Манчестер Сити – Интер онлайн