Фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Інтер відбудеться в Стамбулі. Стартовий свисток матчу пролунає о 22:00.

До теми Фінал Ліги чемпіонів 2023: все що варто знати про головний матч турніру

Матч довірили судити польському арбітру Шимону Марциняку. Хоча в нього могли забрати це право через расистський та гомофобний скандал, в який він потрапив.

Для Інтера це буде шостий фінал Ліги чемпіонів в історії. Три рази команда здобувала омріяний трофей. Востаннє команда доходила настільки далеко ще у 2010 році, де і перемогла в фіналі. Це була остання перемога італійського клубу в Лізі чемпіонів.

Манчестер Сіті лише вдруге зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Попередній раз був у 2021 році та закінчився невдачею для "містян".

Фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Інтер буде доступний до перегляду і в Україні. Правами на показ турніру на території України володіє платформа Megogo. Також матч буде доступний для абонентів Volia TV. Однак в обох випадках доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію фіналу Ліги чемпіонів МанСіті – Інтер.

Манчестер Сіті – Інтер онлайн