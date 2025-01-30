Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-офицера 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Евгения Алхимова в эфире "Эспрессо". Враг накапливает силы в городской застройке.

Читайте также ВСУ отбили утраченные позиции под Торецком, – карты ISW

В Торецке нет четкой линии фронта

В городской застройке Торецка линии фронта фактически нет, а российские оккупанты накапливают живую силу в домах и подвалах, после чего идут на штурмы.

Враг там пытается накапливаться в домах и потом идти на штурмы. Вчера, 29 января, подразделение спецбатальона 'Шквал' делало в той зоне зачистку, выбив оттуда противника. Однако в городской застройке линии фронта как таковой не существует, то есть где оккупантам удалось накопиться, то ли в подвалах, то ли где-то еще, там они и делают попытки дальше куда-то проходить,

– заявил Евгений Алхимов.

По его словам, активные бои продолжаются в промышленной зоне поселка Крымское, неподалеку Торецка. Но несмотря на маневровую войну в городской застройке, Силы обороны Украины продолжают выбивать оккупантов и не дают им продвигаться дальше.