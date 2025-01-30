Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар пресофіцера 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу Євгена Алхімова в етері "Еспресо". Ворог накопичує сили у міській забудові.

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У Торецьку немає чіткої лінії фронту

У міській забудові Торецька лінії фронту фактично немає, а російські окупанти накопичують живу силу в будинках і підвалах, після чого йдуть на штурми.

Ворог там намагається накопичуватися в будинках і потім іти на штурми. Учора, 29 січня, підрозділ спецбатальйону 'Шквал' робив у тій зоні зачистку, вибивши звідти противника. Однак у міській забудові лінії фронту як такої не існує, тобто де окупантам вдалося накопичитися, чи то в підвалах, чи то десь іще, там вони і роблять спроби далі кудись проходити,

– заявив Євген Алхімов.

За його словами, найактивніші бої тривають у промисловій зоні селища Кримське, що неподалік Торецька. Але попри маневрову війну в міській забудові, Сили оборони України продовжують вибивати окупантів і не дають їм просуватися далі.