Сили оборони України нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Ситуація біля Торецька

Торецький напрямок вже тривалий час є одним із найактивніших. Українським воїнам вдалося повернути втрачені раніше позиції. Геолокаційні кадри від 26 січня свідчать, що ЗСУ просунулися на північний захід міста.

Водночас росіяни продовжують намагатись захопити нові території. Фіксують також і просування ворога. Зокрема, геолокаційні кадри вказують на те, що війська ворога просунулися поблизу Торецької шахти на півночі міста.



Ситуація біля Торецька / Карта ISW

Російські загарбники продовжували атаки під самим Торецьком, біля Диліївки, Кримського та Щербинівки.

Росіяни зосередили свої зусилля на захопленні Донецької області. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 85 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Зелене, Котлине, Удачне, Надеждинка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Баранівка, Промінь, Покровськ, Новоандріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.