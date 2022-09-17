Действительно ли приваренные "мангалы" спасают танки от "джавелинов": ответ эксперта

Броня российских танков не защищает их от Javeline, NLAW и украинской "Стугны". Поэтому оккупанты начали устанавливать на них "мангалы", деревянные бревна и тому подобное.

Россияне действительно верят в то, что подобные конструкции могут их защитить, поэтому действуют по инерции. Об этом 24 каналу сказал эксперт Defense Expert Иван Киричевский.

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"Мангалы" неэффективны

По словам Киричевского, россияне действительно считали, что наваренные "мангалы" могут оградить их от "джавелинов". Проверили – не помогло. "Джавелин летит ниже, чем наваренный мангал", – сказал он.

Потом они начали говорить, что делают это, чтобы защищаться от противокумулятивных гранат, сбрасываемых нашими беспилотниками. Однако и это оказалось бесполезным, ведь мангалы наварены не там, где падают наши гранаты.

Россияне наварили мангал на старый советский Т-62 для защиты от беспилотника. Но приготовили его настолько бессмысленно, что не могут применять зенитный пулемет ДШК. Он может стрелять только назад,

– рассказал эксперт.

Киричевский подчеркнул: россиянам свойственно делать антицивилизационные вещи. "Даже со своими боевыми машинами" – подчеркнул он.

Почему танки россиян понесли большие потери в начале войны

Как заметил эксперт Defense Expert, даже российские военкоры уверяли, что не стоит наваривать "мангалы". Причин этому несколько:

экипажу неудобно вылезать из пылающего танка;

невозможность применения зенитного пулемета;

танк в бою остается без радио и управления.

Это еще одна причина, почему российские бронетанковые силы понесли огромные потери в первые недели и месяцы войны. Если танк остается без связи – он слеп. Там в буквальном смысле можно подползти и ударить "джавелином" с близкого расстояния,

– объяснил Киричевский.

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