Росіяни справді вірять у те, що подібні конструкції можуть їх захистити, тож діють за інерцією. Про це 24 каналу сказав експерт Defense Expert Іван Киричевський.

До теми російські танки в Україні масово скосила одна "хвороба"

"Мангали" неефективні

За словами Киричевського, росіяни справді вважали, що наварені "мангали" можуть захистити їх від "джавелінів". Перевірили – не допомогло. "Джавелін летить нижче, аніж наварений мангал", – сказав він.

Потім вони почали казати, що роблять це, аби захищатися від протикумулятивних гранат, які скидають наші безпілотники. Однак і це виявилося марним, адже мангали наварені не там, де падають наші гранати.

Росіяни наварили мангал на старий радянський Т-62 для захисту від безпілотника. Але наварили його настільки безглуздо, що не можуть застосовувати зенітний кулемет ДШК. Він може стріляти лише назад,

– розповів експерт.

Киричевський підкреслив: росіянам властиво робити антицивілізаційні речі. "Навіть зі своїми бойовими машинами" – наголосив він.

Чому танки росіян зазнали великих втрат на початку війни

Як зауважив експерт Defense Expert, навіть російські воєнкори запевняли, що не варто наварювати "мангали". Причин цьому декілька:

екіпажу незручно вилазити з танку, який палає;

неможливість застосування зенітного кулемета;

танк в бою залишається без радіо та управління.

Це ще одна причина, чому російські бронетанкові сили зазнали величезних втрат у перші тижні та місяці війни. Якщо танк лишається без зв'язку – він сліпий. Там в буквальному сенсі можна підповзти й вдарити "джавеліном" з близької відстані,

– пояснив Киричевський.

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