Главу Херсонского облсовета Владислава Мангера не смогли доставить в Печерский районный суд Киева. Там ему должны были избрать меру пресечения. Мангер является подозреваемым в деле нападения и убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Мангера не доставили в суд в Киеве, ведь он госпитализирован в Херсоне. У него проблемы с сердцем. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

К слову Следствие по делу Екатерины Гандзюк закончено: что известно на этот момент

По его словам, сотрудники полиции и прокуратуры приезжали в больницу, где проходит лечение Мангер, чтобы обеспечить принудительную доставку подозреваемого в суд.

Также Ильченко добавил, что, по словам врачей, Мангер сможет прибыть в суд ориентировочно через неделю.

Стоит отметить, что Мангера госпитализировали в "Херсонский областной кардиодиспансер", который является коммунальным учреждением Херсонского областного совета, которым и руководит Мангер. Поэтому активисты неоднократно заявляли, что Мангер может давить на руководство больницы, чтобы там скрываться. Его адвокат заявил, что правоохранители приезжали в больницу по этому поводу.

Мангера должны были доставить на суд в Киев, где ему должны были избрать меру пресечения, еще 12 июня. Однако он тогда не явился в суде. Адвокат не смог объяснить причину отсутствия. Поэтому суд дал разрешение на его принудительную доставку в суд в понедельник, 15 июня.

Завершение расследования по делу Гандзюк: что известно