Мангера не доставили в суд, где ему должны были избрать меру пресечения
Главу Херсонского облсовета Владислава Мангера не смогли доставить в Печерский районный суд Киева. Там ему должны были избрать меру пресечения. Мангер является подозреваемым в деле нападения и убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Мангера не доставили в суд в Киеве, ведь он госпитализирован в Херсоне. У него проблемы с сердцем. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.
К слову Следствие по делу Екатерины Гандзюк закончено: что известно на этот момент
По его словам, сотрудники полиции и прокуратуры приезжали в больницу, где проходит лечение Мангер, чтобы обеспечить принудительную доставку подозреваемого в суд.
Также Ильченко добавил, что, по словам врачей, Мангер сможет прибыть в суд ориентировочно через неделю.
Стоит отметить, что Мангера госпитализировали в "Херсонский областной кардиодиспансер", который является коммунальным учреждением Херсонского областного совета, которым и руководит Мангер. Поэтому активисты неоднократно заявляли, что Мангер может давить на руководство больницы, чтобы там скрываться. Его адвокат заявил, что правоохранители приезжали в больницу по этому поводу.
Мангера должны были доставить на суд в Киев, где ему должны были избрать меру пресечения, еще 12 июня. Однако он тогда не явился в суде. Адвокат не смог объяснить причину отсутствия. Поэтому суд дал разрешение на его принудительную доставку в суд в понедельник, 15 июня.
Завершение расследования по делу Гандзюк: что известно
- 31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и работницу исполкома Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 40% ожогов тела и попал в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка скончалась в больнице.
- Нападение совершили пять человек – Сергей Торбин, Вячеслав Вишневский, Никита Грабчук, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. В июне 2019 года они были признаны виновными в умышленном нанесении тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть. Они получили от 3 до 6,5 лет. Больше всего получил Торбин. Шесть лет проведет за решеткой и Грабчук, который, собственно, и облил кислотой Гандзюк.
- Однако они были исполнителями. Поэтому расследование по нападению продолжилось, ведь надо было установить заказчиков и организаторов.
- Алексей Левин за это время успел сбежать заграницу. 24 января 2020 года Левин был задержан в Болгарии. Стоит отметить, что заграницей он изменил внешность. 16 марта его передали украинским правоохранителям и досудебное расследование было возобновлено. И стоит отметить, что Левин не согласился на сотрудничество со следствием и отказывается свидетельствовать в суде по этому делу. 25 мая суд оставил подозреваемого Алексея Левина под стражей до июля.
- 27 апреля 2020 года СБУ и Генпрокуратура сообщила, что завершила досудебное расследование в деле об убийстве Екатерины Гандзюк. Выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру.
- Бывшему народному депутату и экс-главе Херсонской ОГА Андрею Гордееву и бывшему заместителю председателя Херсонской ОГА Евгению Рищуку, которые тоже могли быть причастны к этому делу, подозрения не объявляли.