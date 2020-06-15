Голову Херсонської облради Владислава Мангера не змогли доставити до Печерського районного суду Києва. Там йому повинні були обрати запобіжний захід. Мангер є підозрюваним у справі нападу та вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Мангера не доставили до суду в Києві, адже він госпіталізований у Херсоні. У нього проблеми з серцем. Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

До слова Слідство у справі Катерини Гандзюк закінчено: що відомо на цей момент

За його словами, співробітники поліції і прокуратури приїжджали до лікарні, де проходить лікування Мангер, щоб забезпечити примусову доставку підозрюваного в суд.

Також Ільченко додав, що, за словами лікарів, Мангер зможе прибути в суд орієнтовно через тиждень.

Варто відзначити, що Мангера госпіталізували в "Херсонський обласний кардіодиспансер", який є комунальним закладом Херсонської обласної ради, якою і керує Мангер. Тож активісти неодноразово заявляли, що Мангер може тиснути на керівництво лікарні, щоб там переховуватися. Його адвокат заявив, що правоохоронці приїжджали до лікарні з цього приводу.

Мангера мали доставити на суд в Київ, де йому мали обрати запобіжний захід, ще 12 червня. Однак він тоді не з'явився в суді. Адвокат не зміг пояснити причину відсутності. Тож суд дав дозвіл на його примусове доставлення в суд в понеділок, 15 червня.

Завершення розслідування у справі Гандзюк: що відомо