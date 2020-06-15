Голову Херсонської облради Мангера не доставили в суд, де йому мали обрати запобіжний захід
Голову Херсонської облради Владислава Мангера не змогли доставити до Печерського районного суду Києва. Там йому повинні були обрати запобіжний захід. Мангер є підозрюваним у справі нападу та вбивства активістки Катерини Гандзюк.
Мангера не доставили до суду в Києві, адже він госпіталізований у Херсоні. У нього проблеми з серцем. Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.
До слова Слідство у справі Катерини Гандзюк закінчено: що відомо на цей момент
За його словами, співробітники поліції і прокуратури приїжджали до лікарні, де проходить лікування Мангер, щоб забезпечити примусову доставку підозрюваного в суд.
Також Ільченко додав, що, за словами лікарів, Мангер зможе прибути в суд орієнтовно через тиждень.
Варто відзначити, що Мангера госпіталізували в "Херсонський обласний кардіодиспансер", який є комунальним закладом Херсонської обласної ради, якою і керує Мангер. Тож активісти неодноразово заявляли, що Мангер може тиснути на керівництво лікарні, щоб там переховуватися. Його адвокат заявив, що правоохоронці приїжджали до лікарні з цього приводу.
Мангера мали доставити на суд в Київ, де йому мали обрати запобіжний захід, ще 12 червня. Однак він тоді не з'явився в суді. Адвокат не зміг пояснити причину відсутності. Тож суд дав дозвіл на його примусове доставлення в суд в понеділок, 15 червня.
Завершення розслідування у справі Гандзюк: що відомо
- 31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та працівницю виконкому Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 40% опіків тіла та потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.
- Напад здійснили п'ятеро осіб – Сергій Торбін, В’ячеслав Вишневський, Микита Грабчук, Володимир Васянович та Віктор Горбунов. У червні 2019 року їх було визнано винними в умисному нанесенні важких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Вони отримали від 3 до 6,5 років. Найбільше отримав Торбін. Шість років проведе за ґратами і Грабчук, який, власне, і облив кислотою Гандзюк.
- Однак вони були виконавцями. Тож розслідування щодо нападу продовжилося, адже треба було встановити замовників та організаторів.
- Олексій Левін за цей час встиг втекти закордон. 24 січня 2020 року Левіна було затримано в Болгарії. Варто відзначити, що закордоном він змінив зовнішність. 16 березня його передали українським правоохоронцям і досудове розслідування було поновлено. Та варто відзначити, що Левін не погодився на співпрацю зі слідством та відмовляється свідчити у суді по цій справі. 25 травня суд залишив підозрюваного Олексія Левіна під вартою до липня.
- 27 квітня 2020 року СБУ та Генпрокуратура повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.
- Колишньому народному депутату та ексголові Херсонської ОДА Андрію Гордєєву та колишньому заступнику голови Херсонської ОДА Євгену Рищуку, які теж могли бути причетні до цієї справи, підозри не оголошували.