Маниакальная настойчивость, – у Путина отреагировали на санкции ЕС и США
Россия готова решать вопросы с США и Европейским Союзом в формате диалога. Однако разговоры о вероятном введении санкций в Кремле назвали "маниакальными".
Источник:РБК
Реакция Кремля на вероятные санкции
Россия якобы всячески пытается наладить отношения с Евросоюзом и США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Именно такая "маниакальная настойчивость" в вопросе санкций якобы мешает России в диалоге с Западом.
Разговор о санкциях, к сожалению, ведется и в Брюсселе, он ведется и в США совсем с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы,
– подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь Путина заявил, что Москва рассчитывает на то, что "все-таки политическая воля на продолжение диалога воцарится и самые сложные вопросы будут решаться исключительно в рамках диалога".
Санкции против России: главное
►По данным СМИ, Евросоюз готовит новые санкции против России. Такое решение связано с заключением оппозиционера Алексея Навального и жестоким подавлением протестов в его поддержку.
►Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Кремль готов окончательно разорвать отношения с ЕС, если Союз введет против них санкции.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с ЕС, если Союз и дальше будет вводить санкции.
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