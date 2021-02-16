Россия готова решать вопросы с США и Европейским Союзом в формате диалога. Однако разговоры о вероятном введении санкций в Кремле назвали "маниакальными".

Реакция Кремля на вероятные санкции

Россия якобы всячески пытается наладить отношения с Евросоюзом и США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Важно Евросоюз может одобрить санкции в отношении России из-за Навального в марте, – журналист

Именно такая "маниакальная настойчивость" в вопросе санкций якобы мешает России в диалоге с Западом.

Разговор о санкциях, к сожалению, ведется и в Брюсселе, он ведется и в США совсем с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы,

– подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Путина заявил, что Москва рассчитывает на то, что "все-таки политическая воля на продолжение диалога воцарится и самые сложные вопросы будут решаться исключительно в рамках диалога".

Санкции против России: главное

►По данным СМИ, Евросоюз готовит новые санкции против России. Такое решение связано с заключением оппозиционера Алексея Навального и жестоким подавлением протестов в его поддержку.

►Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Кремль готов окончательно разорвать отношения с ЕС, если Союз введет против них санкции.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с ЕС, если Союз и дальше будет вводить санкции.