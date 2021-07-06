Порой манипулируют социологическими данными, – Батозский о свежих рейтингах политиков

Почти 53% украинцев, по данным Киевского международного института социологии, не одобряют деятельность Владимира Зеленского. В то же время относительно корректности вопроса даже появились сомнения.

Однако политолог Константин Батозский пояснил, что соответствующий вопрос является привычным для социологов. Зато манипуляцию с информацией по опросам фиксировали неоднократно.

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Информацию социологов можно проверить

"На самом деле это стандартный вопрос, который задают социологи, и он о курсе, по которому движется страна. То есть оно намеренно сформулировано обще, чтобы снять базовую эмоцию людей относительно курса", – сказал политолог.

Константин Батозский отметил, что если соответствующий вопрос ставит несколько служб, то информацию можно проверять.

Это такой социологический показатель – как в медицине температура тела – который дает понимание, одобряют ли вообще люди государственную политику, и довольны ли они положением вещей в стране,

– пояснил политолог.

Мастерство государственной политики заключается в том, чтобы обеспечить курс, который одобряло бы большинство населения. Некоторые граждане не слишком осведомлены в государственных вопросах из-за олигархического влияния на медиа и нехватки коммуникаций со стороны центральной власти.

Кто может использовать данные опроса как манипуляцию

"Политики очень любят манипулировать социологическими данными. Это не очень корректно делать, потому что социология – это просто показатель, это факт. А как его интерпретировать уже зависит от очень разных обстоятельств", – сказал Батозский.

Манипулировать всегда можно по-разному, в случае этого главное – стараться быть объективными и не сводить все исключительно к измене или победы, сказал политолог.

КМИС провел опрос, чтобы выяснить, поддерживают ли граждане Украины продажу земли иностранцам и как относятся к действиям президента. 64% украинцев считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении.

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