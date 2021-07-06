Однак політолог Костянтин Батозський пояснив, що відповідне запитання є звичним для соціологів. Натомість маніпуляцію з інформацією щодо опитувань фіксували неодноразово.

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Інформацію соціологів можна перевірити

"Насправді це стандартне питання, яке ставлять соціологи, і воно про курс, яким рухається країна. Тобто воно навмисно сформульоване загально, щоб зняти базову емоцію людей щодо курсу", – сказав політолог.

Костянтин Батозський зауважив, що якщо відповідне питання ставить декілька служб, то інформацію можна перевіряти.

Це такий соціологічний показник – як в медицині температура тіла – який дає розуміння, чи люди взагалі схвалюють державну політику, й чи вони задоволені станом речей в країні,

– пояснив політолог.

Майстерність державної політики полягає в тому, щоб забезпечити курс, який схвалювала б більшість населення. Деякі громадяни не надто обізнані в державних питаннях через олігархічний вплив на медіа та брак комунікацій з боку центральної влади.

Хто може використовувати дані опитування як маніпуляцію

"Політики дуже люблять маніпулювати соціологічними даними. Це не дуже коректно робити, тому що соціологія – це просто показник, це факт. А як його інтерпретувати вже залежить від дуже різних обставин", – сказав Батозський.

Маніпулювати завжди можна по-різному, у випадку цього головне – намагатися бути об'єктивними і не зводити все виключно до зради чи перемоги, сказав політолог.

Зверніть увагу! КМІС провів опитування, щоб з'ясувати, чи підтримують громадяни України продаж землі іноземцям та як ставляться до дій президента. 64% українців вважають, що справи в державі рухаються у неправильному напрямку.

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