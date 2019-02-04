01:12
4 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Манипуляции со словом Божьим: на каком языке будут проводить богослужения в ПЦУ

      7 Читати новину українською

      Московские священники начали запугивать верующих, якобы в новосозданной Православной церкви Украины запретят молиться на церковнославянском, к которому привыкли и на котором молиться якобы наиболее правильно. На самом же деле, говорят в ПЦУ – язык служения может выбирать община.

      Верующих на Буковине запугивают румынские СМИ и московские священники, говорит архиепископ православной церкви Украины Герман. Мол, если перейдете к поместной церкви, молиться заставят только на украинском, а церковнославянский и румынский, к которому привыкли люди, запретят.

      Читайте также: Ссоры, драки и "титушки": с какими трудностями сталкиваются прихожане при переходе к ПЦУ

      В церкви села Чагор, что недалеко от Черновцов, правят на румынском и церковнославянском. Храм московского патриархата и менять конфессию люди не хотят, как и язык богослужений.

      А вот если бы захотели перейти, то язык богослужения имеют право выбирать, говорят в отделе по вопросам религии Черновицкой области. К новой церкви присоединилось пока лишь семь общин. Так, в селе Шишковцы люди попросили и в дальнейшем служить на церконословянском. А вот в Горошовцах наоборот, решили перейти на украинский.

      Никаких условий не выдвигается и за приходами сохраняется их статус, который был до сих пор, в том числе их обрядовые традиции и языковой вопрос,
      – заявил эксперт Николай Гергелюк.

      А в Киеве своим опытом перехода из московского патриархата к ПЦУ поделился митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко. "Мы на нашем приходе Спасо-Преображенского собора как совершали богослужения и на украинском, и на церковнословянском, так и совершаем. Бог понимает любой язык и хвалим мы его на разных языках", – ответил он.

      Богослужіння в церкві у Коростишеві

      Богослужение в церкви в Коростышеве

      Официальная позиция Православной церкви такова: богослужебным языком украинской церкви так же как и языком делопроизводства и обучения – украинский. Однако, выбор остается за конкретной общиной. Особенно, это касается общин, которые выходят из-под подчинения московского патриархата, где они не правили богослужения на украинском.

      В церквях московского патриархата постоянно подчеркивают, что церковнославянский – язык наш едва ли не родной. Мол, он – источник наших традиций, но это не так.

      Церковнославянский язык был создан искусственно для того, чтобы переводить в самый быстрый способ греческие тексты,
      – сказал профессор Кирилл Говорун.

      Профессор Университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анжелесе Кирилл Говорун служил в странах Европы и США. И говорит повсюду богослужения происходят на том языке, который выбирают люди.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.
      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.
      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Религия языковый вопрос УПЦ МП
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 3 февраля: интронизация Епифания и смерть российского рэпера Децла
      3 февраля , 22:18 Главные новости 3 февраля: интронизация Епифания и смерть российского рэпера Децла
      265
      Зникнення ватажка "ЛНР" і приховані козирі команди Порошенка: топ-5 блогів тижня
      3 февраля , 22:00 Зникнення ватажка "ЛНР" і приховані козирі команди Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 975
      Сотрудничество с МВФ: стоит ли украинцам беспокоиться о "долговой петле"
      3 февраля , 21:00 Сотрудничество с МВФ: стоит ли украинцам беспокоиться о "долговой петле"
      Сергій Фурса 162
      Самые смешные мемы недели: зеленый Вилкул, флешмоб с ледяными штанами и кот-разбойник на футболе
      3 февраля , 20:00 Самые смешные мемы недели: зеленый Вилкул, флешмоб с ледяными штанами и кот-разбойник на футболе
      229
      Детали жуткого ДТП в Киеве и почему РФ вывезла тонны золота из Венесуэлы – топ-5 видео недели
      3 февраля , 19:30 Детали жуткого ДТП в Киеве и почему РФ вывезла тонны золота из Венесуэлы – топ-5 видео недели
      534
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Электронное декларирование запустят вовремя, хотя есть проблема, – глава Нацагентства
       14 августа 2016 , 18:48
      Почему Путин не начнет полномасштабную войну против Украины в период выборов
       2 февраля , 12:27
      Экс-игрок сборной Украины дважды за месяц посетил аннексированный Крым (фото, видео)
       4 августа 2018 , 20:50
      Как обжаловать решение таможни об увеличении стоимости авто
       30 января , 16:56
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук