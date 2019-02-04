Манипуляции со словом Божьим: на каком языке будут проводить богослужения в ПЦУ

Московские священники начали запугивать верующих, якобы в новосозданной Православной церкви Украины запретят молиться на церковнославянском, к которому привыкли и на котором молиться якобы наиболее правильно. На самом же деле, говорят в ПЦУ – язык служения может выбирать община.

Верующих на Буковине запугивают румынские СМИ и московские священники, говорит архиепископ православной церкви Украины Герман. Мол, если перейдете к поместной церкви, молиться заставят только на украинском, а церковнославянский и румынский, к которому привыкли люди, запретят.

Читайте также: Ссоры, драки и "титушки": с какими трудностями сталкиваются прихожане при переходе к ПЦУ

В церкви села Чагор, что недалеко от Черновцов, правят на румынском и церковнославянском. Храм московского патриархата и менять конфессию люди не хотят, как и язык богослужений.

А вот если бы захотели перейти, то язык богослужения имеют право выбирать, говорят в отделе по вопросам религии Черновицкой области. К новой церкви присоединилось пока лишь семь общин. Так, в селе Шишковцы люди попросили и в дальнейшем служить на церконословянском. А вот в Горошовцах наоборот, решили перейти на украинский.

Никаких условий не выдвигается и за приходами сохраняется их статус, который был до сих пор, в том числе их обрядовые традиции и языковой вопрос,

– заявил эксперт Николай Гергелюк.

А в Киеве своим опытом перехода из московского патриархата к ПЦУ поделился митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко. "Мы на нашем приходе Спасо-Преображенского собора как совершали богослужения и на украинском, и на церковнословянском, так и совершаем. Бог понимает любой язык и хвалим мы его на разных языках", – ответил он.

Богослужение в церкви в Коростышеве

Официальная позиция Православной церкви такова: богослужебным языком украинской церкви так же как и языком делопроизводства и обучения – украинский. Однако, выбор остается за конкретной общиной. Особенно, это касается общин, которые выходят из-под подчинения московского патриархата, где они не правили богослужения на украинском.

В церквях московского патриархата постоянно подчеркивают, что церковнославянский – язык наш едва ли не родной. Мол, он – источник наших традиций, но это не так.

Церковнославянский язык был создан искусственно для того, чтобы переводить в самый быстрый способ греческие тексты,

– сказал профессор Кирилл Говорун.

Профессор Университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анжелесе Кирилл Говорун служил в странах Европы и США. И говорит повсюду богослужения происходят на том языке, который выбирают люди.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.