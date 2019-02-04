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      Маніпуляції з словом Божим: якою мовою проводитимуть богослужіння у ПЦУ

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      Московські священики почали залякувати вірян, нібито у новоствореній Православній церкві України заборонять молитися церковнослов'янською, до якої звикли і якою молитися нібито найбільш правильно. Насправді ж, кажуть у ПЦУ – мову служіння може обирати громада.

      Вірян на Буковині залякують румунські ЗМІ та московські священики, каже архієпископ православної церкви України Герман. Мовляв, якщо перейдете до помісної церкви, молитися змусять лише українською, а церковнослов'янську та румунську, до якої звикли люди, заборонять.

      Читайте також: Сварки, бійки та "тітушки": з якими труднощами стикаються парафіяни при переході до ПЦУ

      У церкві села Чагор, що неподалік Чернівців, правлять румунською та церковнослов'янською. Храм московського патріархату і змінювати конфесію люди не хочуть, як і мову богослужінь.

      А от якби захотіли перейти, то мову богослужіння мають право обирати, кажуть у відділі з питань релігії Чернівецької області. До нової церкви долучилося поки лише сім громад. Так, у селі Шишківці люди попросили й надалі служити церконослов'янською. А от у Горошівцях навпаки, вирішили перейти на українську.

      Ніяких умов не висувається і за парафіями зберігається їхній статус, який був дотепер, у тому числі їхні обрядові традиції і мовне питання,
      – заявив експерт Микола Гергелюк.

      А в Києві своїм досвідом переходу з московського патріархату до ПЦУ поділився митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко. "Ми на нашій парафії Спасо-Преображенського собору як звершували богослужіння і українською, і церковнословянською, так і звершуємо. Бог розуміє всяку мову і хвалимо ми його на різних мовах", – відповів він.

      Богослужіння в церкві у Коростишеві
      Богослужіння в церкві у Коростишеві

      Офіційна позиція Православної церкви України така: богослужбовою мовою української церкви так само як і мовою діловодства і навчання – є українська. Однак, вибір залишається за конкретною громадою. Особливо, це стосується громад, що виходять з-під порядкування московського патріархату, де вони не правили богослужіння українською.

      У церквах московського патріархату постійно наголошують, що церковнослов'янська – мова наша ледь не рідна. Мовляв, вона – джерело наших традицій, але це не так.

      Церковнословянська мова була створена штучно для того, щоб перекладати в найшвидший спосіб грецькі тексти,
      – сказав професор Кирило Говорун.

      Професор університету Лойола-Мерімаунт у Лос-Анжелесі Кирило Говорун служив у країнах Європи та США. І каже всюди богослужіння відбуваються тією мовою, яку обирають люди.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Релігія Православна церква України УПЦ МП мовне питання
      Джерело: 24 канал
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