Сбор закрыт пока всего на 10%: 21 день марафона чеха на Донбасс

Волонтер из Чехии Петр прошел пешком уже более 800 километров. Мужчина расстроен, ведь ему удалось собрать только 10% из той суммы, которую планировал. Однако сдаваться Петр точно не планирует. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала в прямой речи.

Только поле и дорога

Когда на 19-й день я зашел в Кировоградскую область, стало значительно сложнее. По дороге мне уже не попадались магазины, гостиницы или села, только поля и природа. Так что возможности выпить кофе нет.

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Я счастлив, что теперь у меня есть сопровождение, ведь мест для отдыха, кроме автомобиля, не было никаких. Дом, в котором я планировал остаться на ночь, был полностью занят, так что нам пришлось ехать в Кропивницкий, что было за 70 километров. Утром мы вернулись на то место, где я завершил свой путь.

Еще одна проблема – отсутствие сети. В автомобиле у меня есть Starlink, но я практически его не использую. Не могу позволить себе тратить время на его раскладку.

На следующий день я остановился в замечательном кафе "Армения". Владельцы заведения кормят украинских военных абсолютно бесплатно. Если нужно, то и ночлег бесплатный предлагают. Госпожа Сильва и ее муж – очень хорошие люди. Они помогают военным с первых дней полномасштабной войны. Они накормили меня и предложили сложить еду еще в путь, но я отказался.

Одна из стен кафе полностью увешана шевронами украинских защитников, которых угощали в "Армении".



Петр в заведении, которое кормит украинских воинов / Фото волонтера



Петра бесплатно угостили вкусным обедом / Фото волонтера

Кстати, автомобиль, который передали из Чехии, приехал еще с гуманитарной помощью, так что мы уже передали ее на фронт.

Волонтер прошел уже более 800 километров пешком / Фото Петра

Петр пойдет до конца, даже если донатов не будет

Во вторник я планирую дойти в Кропивницкий. Там мне сделают 3-й укол от бешенства.

Спасибо всем за поддержку. Мне понятно, что я не соберу ту сумму, которую планировал. В настоящее время собрано лишь около 10%. К сожалению, это не зависит от меня. Но я доведу дело до конца даже если никто не пришлет ни копейки.

Пока удалось собрать 125 тысяч крон, 37,5 тысячи гривен, 225 евро.