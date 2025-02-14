Минобороны уволило Марата Утюшева: он занимался созданием системы DELTA

Министерство обороны Украины 12 февраля издало приказ об увольнении Марата Утюшева с должности начальника Центра инноваций и развития оборонных технологий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Марата Утюшева на его странице в Facebook.

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Минобороны уволило начальника Центра инноваций

Марат Утюшев руководил созданием главного военного софта DELTA. Эта система предоставляет военным возможность в режиме реального времени видеть поле боя и планируют военные операции. По словам Утюшева, DELTA стремительно развивалась, имплементируя стандарты НАТО и демонстрируя впечатляющие результаты.

Система DELTA стала главным цифровым оружием в первые месяцы большой войны, которую принесли нам россияне. Ее использовали при отражении Киевщины, Харьковщины, Херсонщины, острова Змеиного, во время потопления крейсера "Москва" и уничтожения российских корыт в Черном море,

– написал он.

Отмечается, что только за 2024 год количество пользователей DELTA выросло в 4 раза. Марат Утюшев также рассказал, что с 2022 года Центр инноваций работает над многими успешными проектами, в частности над платформой искусственного интеллекта Avengers для обнаружения военной техники и протоколом UA DRONE ID для интеграции дронов в боевые системы.

Для меня было честью служить с этими исключительными людьми и быть частью этой невероятной команды. Я оставляю должность начальника Центра инноваций и развития оборонных технологий, но моя борьба за Украину продолжается,

– подчеркнул Утюшев.

Он подчеркнул, что остается верным "своим принципам, своей присяге и своей стране".