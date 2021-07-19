В испанской Марбелье автомобиль въехал в толпу: есть пострадавшие – видео 18+

В курортном городке Марбелья, на юге Испании, 19 июля автомобиль протаранил толпу. В момент инцидента люди отдыхали за столиками местного кафе и просто гуляли.

Авария произошла на проспекте Мигеля Кано, одной из главных улиц города. Инцидент произошел примерно в 15:20 по местному времени (16:20 по киевскому).

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Как рассказали очевидцы происшествия, водитель автомобиля по непонятным причинам на скорости влетел в витрину магазина, задев несколько человек. Один из работников паба сообщил, что автомобиль двигался очень быстро, поэтому пострадавшие не успели среагировать.

На место происшествия оперативно прибыла полиция и задержала водителя. Предварительно, им оказался 30-летний мужчина, являющийся гражданином Испании. В машине также находились его родители.

Место аварии в Марбелье / Фото Alberto Arias Vigara

Что известно о пострадавших

По последним данным, пострадали по меньшей мере 5 человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Всех оперативно госпитализировали в ближайшие больницы. Свидетель происшествия заверил, что жертв, к счастью, не было.

Хотя, стоит уточнить, что на опубликованных кадрах видно женщину, которая истекала кровью. Первую помощь ей оказывали неравнодушные прохожие.

В результате инцидента пострадали 5 человек: смотрите видео