Получим в бюджет 50 миллиардов, – Марченко анонсировал увеличение налогов для бизнеса

Бюджетная декларация, которую приняли 15 июля, базируется на налоговой базе, которая сейчас существует. В Министерстве финансов не планировали резких изменений. Однако в документе есть отдельный раздел, который предусматривает механизмы улучшения налогового законодательства.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко. Следовательно, некоторые сферы бизнеса могут начать платить больше.

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"Это дает возможность обеспечить увеличенные доходы бюджета. Если эти инициативы будут поддержаны, мы получим в бюджет 50 миллиардов гривен", – пояснил Марченко.

На какой бизнес это повлияет

Прежде всего речь идет о тех людях, которые осуществляют реализацию распространения подакцизных товаров. Также Марченко отметил, что на рынках есть достаточно высокие цены на продукцию горнодобывающей промышленности.

Мы считаем, что справедливым будет направление части ренты в бюджет,

– сказал министр.

"В части жилищного строительства также есть определенные предложения, которые позволяют обложить налогом существующие пробелы в рынке недвижимости, которые созданы неблагонадежными застройщиками", – добавил Марченко.

Марченко рассказал о бюджетной декларации: смотрите видео

Бюджетная декларация: кратко