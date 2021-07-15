Получим в бюджет 50 миллиардов, – Марченко анонсировал увеличение налогов для бизнеса

15 июля 2021 , 17:16
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Источник:

24 канал

Бюджетная декларация, которую приняли 15 июля, базируется на налоговой базе, которая сейчас существует. В Министерстве финансов не планировали резких изменений. Однако в документе есть отдельный раздел, который предусматривает механизмы улучшения налогового законодательства.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко. Следовательно, некоторые сферы бизнеса могут начать платить больше.

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"Это дает возможность обеспечить увеличенные доходы бюджета. Если эти инициативы будут поддержаны, мы получим в бюджет 50 миллиардов гривен", – пояснил Марченко.

На какой бизнес это повлияет

Прежде всего речь идет о тех людях, которые осуществляют реализацию распространения подакцизных товаров. Также Марченко отметил, что на рынках есть достаточно высокие цены на продукцию горнодобывающей промышленности.

Мы считаем, что справедливым будет направление части ренты в бюджет,
– сказал министр.

"В части жилищного строительства также есть определенные предложения, которые позволяют обложить налогом существующие пробелы в рынке недвижимости, которые созданы неблагонадежными застройщиками", – добавил Марченко.

Марченко рассказал о бюджетной декларации: смотрите видео

Бюджетная декларация: кратко

  • Бюджетную декларацию на 2022 – 2024 годы приняла Рада 15 июля.
  • Этот документ поможет правительству в бюджетной политике на среднесрочную перспективу.
  • Декларация определяет основные финансовые показатели и цели государственной политики в этой сфере. Также документ является основой для формирования проекта госбюджета на следующий год.
Автор: Тетяна Пасічник