Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко. Відтак, деякі сфери бізнесу можуть почати платити більше.
До теми Рада підтримала бюджетну декларацію на 2022 – 2024 роки: що передбачає документ
"Це дає можливість забезпечити збільшені доходи бюджету. Якщо ці ініціативи будуть підтримані, ми отримаємо у бюджет 50 мільярдів гривень", – пояснив Марченко.
На який бізнес це вплине
Насамперед мовиться про тих людей, які здійснюють реалізацію розповсюдження підакцизних товарів. Також Марченко зазначив, що на ринках є досить високі ціни на продукцію гірничодобувної промисловості.
Ми вважаємо, що справедливим буде спрямування частини ренти у бюджет,
– сказав міністр.
"В частині житлового будівництва також є певні пропозиції, які дозволяють оподаткувати існуючі прогалини в ринку нерухомості, які створені неблагонадійними забудовниками", – додав Марченко.
Марченко розповів про бюджетну декларацію: дивіться відео
Бюджетна декларація: коротко
- Бюджетну декларацію на 2022 – 2024 роки ухвалила Рада 15 липня.
- Цей документ допоможе уряду у бюджетній політиці на середньострокову перспективу.
- Декларація визначає основні фінансові показники та цілі державної політики у цій сфері. Також документ є основою для формування проєкту держбюджету на наступний рік.