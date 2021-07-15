Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко. Відтак, деякі сфери бізнесу можуть почати платити більше.

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"Це дає можливість забезпечити збільшені доходи бюджету. Якщо ці ініціативи будуть підтримані, ми отримаємо у бюджет 50 мільярдів гривень", – пояснив Марченко.

На який бізнес це вплине

Насамперед мовиться про тих людей, які здійснюють реалізацію розповсюдження підакцизних товарів. Також Марченко зазначив, що на ринках є досить високі ціни на продукцію гірничодобувної промисловості.

Ми вважаємо, що справедливим буде спрямування частини ренти у бюджет,

– сказав міністр.

"В частині житлового будівництва також є певні пропозиції, які дозволяють оподаткувати існуючі прогалини в ринку нерухомості, які створені неблагонадійними забудовниками", – додав Марченко.

Марченко розповів про бюджетну декларацію: дивіться відео

Бюджетна декларація: коротко