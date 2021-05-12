Жена главы ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко написала в своих соцсетях пост, который сопровождался фотографиями из, вероятно, Хорватии. Произошло это за несколько часов до того, как Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене.

Идентичные фото появились на ее страницах в фейсбуке и инстаграме. Посты Марченко опубликовала с геотегом "Хорватия".

Важно Подозрение Медведчуку должны были вручить еще 9 мая – однако "не смогли", - СМИ

Марченко опубликовала несколько снимков природы и сопроводила их текстом о том, как важно радоваться природе

Сегодня для нас тихое уединение прекрасных долин, цветы, зеленые поля, леса, журчание неиссякаемого источника, красота горных линий, голос моря или переговаривание горлиц кажутся чем-то банальным, неинтересным и безрассудным – и это опасно,

– написала Марченко.



Пост Марченко якобы с отдыха в Хорватии / Фото из инстаграма Оксаны Марченко

Почему это важно

Дело в том, что пост Марченко появился лишь за несколько часов до того, как ее мужу сообщили о подозрении в госизмене. Сам нардеп и кум Путина заявил, что находится в Украине и "не собирается прятаться".

Заметим, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Козак находится в России, а Медведчук – в Украине, сейчас устанавливают, где именно.

Обратите внимание! 24 канал не может утверждать, что Оксана Марченко действительно находится сейчас в Хорватии. Ведь фотографии могли быть сделаны раньше, а в геолокации можно указать любое место.

Подозрение Виктору Медведчуку