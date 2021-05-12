Жена Медведчука Марченко опубликовала фотографии якобы отдыха в Хорватии: фотодоказательство
Жена главы ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко написала в своих соцсетях пост, который сопровождался фотографиями из, вероятно, Хорватии. Произошло это за несколько часов до того, как Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене.
Источник:24 канал
Идентичные фото появились на ее страницах в фейсбуке и инстаграме. Посты Марченко опубликовала с геотегом "Хорватия".
Важно Подозрение Медведчуку должны были вручить еще 9 мая – однако "не смогли", - СМИ
Марченко опубликовала несколько снимков природы и сопроводила их текстом о том, как важно радоваться природе
Сегодня для нас тихое уединение прекрасных долин, цветы, зеленые поля, леса, журчание неиссякаемого источника, красота горных линий, голос моря или переговаривание горлиц кажутся чем-то банальным, неинтересным и безрассудным – и это опасно,
– написала Марченко.
Пост Марченко якобы с отдыха в Хорватии / Фото из инстаграма Оксаны Марченко
Почему это важно
Дело в том, что пост Марченко появился лишь за несколько часов до того, как ее мужу сообщили о подозрении в госизмене. Сам нардеп и кум Путина заявил, что находится в Украине и "не собирается прятаться".
Заметим, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Козак находится в России, а Медведчук – в Украине, сейчас устанавливают, где именно.
Подозрение Виктору Медведчуку
- 11 мая в дом пророссийского нардепа Виктора Медведчука наведались правоохранители с обысками. После этого появилась информация о том, что Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку. Такая же судьба ждала и его соратника Тараса Козака.
- На брифинге глава Офиса генпрокурора сообщила, что подозрения Медведчуку и Козаку объявили по 3 эпизодам. Политиков подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
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