Дружина голови ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко написала у своїх соцмережах пост, який супроводжувався світлинами з, ймовірно, Хорватії. Сталося це за кілька годин до того, як Медведчуку повідомили про підозру у держзраді.

Ідентичні фото з'явилися на її сторінках у фейсбуці та інстаграмі. Пости Марченко опублікувала з геотегом "Хорватія".

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Марченко опублікувала кілька знімків природи та супроводила їх текстом про те, як важливо радіти природі

Сьогодні для нас тихе усамітнення прекрасних долин, квіти, зелені поля, ліси, дзюрчання невичерпного джерела, краса гірських ліній, голос моря або перемовляння горлиць здаються чимось банальним, нецікавим і нерозважальним – і це небезпечно,

– написала Марченко.



Пост Марченко нібито з відпочинку у Хорватії / Фото з інстаграму Оксани Марченко

Чому це важливо

Річ у тім, що пост Марченко з'явився лише за кілька годин до того, як її чоловіку повідомили про підозру у держзраді. Сам нардеп та кум Путіна заявив, що перебуває в Україні та "не збирається ховатись".

Зауважимо, що глава Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що Козак перебуває у Росії, а Медведчук – в Україні, наразі встановлюють, де саме.

Зверніть увагу! 24 канал не може стверджувати, що Оксана Марченко дійсно перебуває зараз у Хорватії. Адже фотографії могли бути зроблені раніше, а геолокацію можна вказати будь-яке місце.

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