Віктор Медведчук, якому генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру, підтвердив, що перебуває в Україні. Він також визнав, що за місцем його проживання та в офісі відбулися обшуки, проте там буцімто "нічого протизаконного не знайшли".

Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба партії Медведчука. Також політик зазначив, що "не збирається ховатись".

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Медведчук прокоментував обшуки та підозру

Нардеп вважає, що обшуки пройшли з "грубими порушеннями Конституції і законів України". Також він переконаний, метою обшуків було вручити йому "сфабриковану за наказом влади підозру в державній зраді"

Кум Путіна також вважає, що все, що відбувається "є політичною розправою за принципову позицію".

"Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя", – повідоляють на сайті партії. Окрім того, політик каже, що братиме участь "в законних слідчих діях".

Коротко про обшуки та підозру