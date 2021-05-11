Медведчук визнав, що перебуває в Україні
Віктор Медведчук, якому генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру, підтвердив, що перебуває в Україні. Він також визнав, що за місцем його проживання та в офісі відбулися обшуки, проте там буцімто "нічого протизаконного не знайшли".
Джерело:пресслужба ОПЗЖ
Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба партії Медведчука. Також політик зазначив, що "не збирається ховатись".
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Медведчук прокоментував обшуки та підозру
Нардеп вважає, що обшуки пройшли з "грубими порушеннями Конституції і законів України". Також він переконаний, метою обшуків було вручити йому "сфабриковану за наказом влади підозру в державній зраді"
Кум Путіна також вважає, що все, що відбувається "є політичною розправою за принципову позицію".
"Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя", – повідоляють на сайті партії. Окрім того, політик каже, що братиме участь "в законних слідчих діях".
Коротко про обшуки та підозру
- 11 травня додому до проросійського нардепа Віктора Медведчука 11 травня прийшли правоохоронці з обшуками.
- Охорона політика не пускала в будинок СБУ і не давала слідчим вручити підозру. Охорона викликала адвокатів і пробувала переконати співробітників СБУ в тому, що нардепа немає вдома.
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