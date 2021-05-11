Виктор Медведчук, которому генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение, подтвердил, что находится в Украине. Он также признал, что по месту его жительства и в офисе прошли обыски, однако там якобы "ничего противозаконного не нашли".

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба партии Медведчука. Также политик отметил, что "не собирается прятаться".

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Медведчук прокомментировал обыски и подозрение

Нардеп считает, что обыски прошли с "грубыми нарушениями Конституции и законов Украины". Также он убежден, что целью обысков было вручить ему "сфабрикованное по приказу властей подозрение в государственной измене"

Кум Путина также считает, что все, что происходит "является политической расправой за принципиальную позицию".

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь скрываться от правосудия", – сообщают на сайте партии. Кроме того, политик говорит, что будет участвовать "в законных следственных действиях".

Коротко об обысках и подозрении