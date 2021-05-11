У Медведчука, как минимум при каденции Зеленского, политической жизни в Украине нет, – Фесенко
У Виктора Медведчука в ближайшее время политической жизни в Украине не будет. В то же время объявление о подозрении может рано или поздно привести к судебному процессу.
Источник:24 канал
Политолог Владимир Фесенко заявил, что на подписание подозрения Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку повлияла политическая воля Владимира Зеленского. В то же время важной движущей силой был запрос общества.
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По словам Фесенко, если бы не было политической воли президента, то вряд ли генпрокурор Ирина Венедиктова подписала бы подозрения. Впрочем, как он заметил, общественное мнение по этому делу и в дальнейшем будет давить и на власть, и на правоохранительные органы.
То, что сейчас происходит, означает, что у Медведчука в обозримой перспективе, как минимум при каденции действующего президента, нет политической жизни в Украине,
– рассказал Фесенко.
Каким будет будущее ОПЗЖ
Политолог предположил, что скорее всего партия ОПЗЖ будет оставаться в политике и в дальнейшем, но без Медведчука. Однако ее представители после этого уже будут занимать менее агрессивную позицию.
"Возможно, состоится дробление или переформатирование. Сергей Левочкин и Юрий Бойко могут создать свою силу и отделиться от Медведчука", – заявил он.
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Как отметил Фесенко, в таком случае политики будут действовать как "ограниченная и конструктивная оппозиция".
Фесенко рассказал о будущем Медведчука в политике: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Правоохранители 11 мая пришли с обысками в дом нардепа Виктора Медведчука. Также СБУ проверяла офис партии ОПЗЖ.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку подозрения.
- Председатель СБУ Иван Баканов рассказал, что Медведчук перерегистрировал ООО "Новые проекты" из Киева в оккупированный Крым. Так он хотел платить налоги не в украинский бюджет, а в российский.
- Медведчук также, вероятно, передавал Козаку секретную информацию о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
- Стоит заметить, что все аудиозаписи, полученные во время проведения оперативных мероприятий, санкционированы судом. Идентичность голосов фигурантов записей подтверждена заключением экспертизы.
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