У Виктора Медведчука в ближайшее время политической жизни в Украине не будет. В то же время объявление о подозрении может рано или поздно привести к судебному процессу.

Политолог Владимир Фесенко заявил, что на подписание подозрения Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку повлияла политическая воля Владимира Зеленского. В то же время важной движущей силой был запрос общества.

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По словам Фесенко, если бы не было политической воли президента, то вряд ли генпрокурор Ирина Венедиктова подписала бы подозрения. Впрочем, как он заметил, общественное мнение по этому делу и в дальнейшем будет давить и на власть, и на правоохранительные органы.

То, что сейчас происходит, означает, что у Медведчука в обозримой перспективе, как минимум при каденции действующего президента, нет политической жизни в Украине,

– рассказал Фесенко.

Обратите внимание! Ирина Венедиктова заявила, что подозрения Медведчуку и Козаку объявили по 3 эпизодам. Политиков подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

Каким будет будущее ОПЗЖ

Политолог предположил, что скорее всего партия ОПЗЖ будет оставаться в политике и в дальнейшем, но без Медведчука. Однако ее представители после этого уже будут занимать менее агрессивную позицию.

"Возможно, состоится дробление или переформатирование. Сергей Левочкин и Юрий Бойко могут создать свою силу и отделиться от Медведчука", – заявил он.

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Как отметил Фесенко, в таком случае политики будут действовать как "ограниченная и конструктивная оппозиция".

Фесенко рассказал о будущем Медведчука в политике: смотрите видео

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