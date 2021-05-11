У Віктора Медведчука найближчим часом політичного життя в Україні не буде. Водночас оголошення про підозру може рано чи пізно призвести до судового процесу.

Політолог Володимир Фесенко заявив, що на підписання підозри Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку вплинула політична воля Володимира Зеленського. Водночас важливою рушійною силою був запит суспільства.

Читайте також Звинувачення у підозрі – серйозні, – Венедіктова про розслідування щодо Медведчука

За словами Фесенка, якби не було політичної волі президента, то навряд чи генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала б підозри. Втім, як він зауважив, громадська думка щодо цієї справи й надалі буде буде тиснути і на владу, і на правоохоронні органи.

Те, що зараз відбувається, означає, що у Медведчука в осяжній перспективі, як мінімум за каденції чинного президента, нема політичного життя в Україні,

– розповів Фесенко.

Зверніть увагу! Ірина Венедіктова заявила, що підозри Медведчуку та Козаку оголосили за 3 епізодами. Політиків підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

Яким буде майбутнє ОПЗЖ

Політолог припустив, що скоріш за все партія ОПЗЖ залишатиметься у політиці й надалі, але без Медведчука. Однак її представники після цього вже займатимуть менш агресивну позицію.

"Можливо, відбудеться роздрібнення чи переформатування. Сергій Льовочкін і Юрій Бойко можуть створити свою силу та відокремитися від Медведчука", – заявив він.

До теми Сховатися не вийде, – в ОП прокоментували підозру Медведчуку

Як зауважив Фесенко, в такому випадку політики діятимуть як "обмежена і конструктивна опозиція".

Фесенко розповів про майбутнє Медведчука у політиці: дивіться відео

Що цьому передувало