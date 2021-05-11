У Медведчука, як мінімум за каденції Зеленського, політичного життя в Україні нема, – Фесенко
У Віктора Медведчука найближчим часом політичного життя в Україні не буде. Водночас оголошення про підозру може рано чи пізно призвести до судового процесу.
Джерело:24 канал
Політолог Володимир Фесенко заявив, що на підписання підозри Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку вплинула політична воля Володимира Зеленського. Водночас важливою рушійною силою був запит суспільства.
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За словами Фесенка, якби не було політичної волі президента, то навряд чи генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала б підозри. Втім, як він зауважив, громадська думка щодо цієї справи й надалі буде буде тиснути і на владу, і на правоохоронні органи.
Те, що зараз відбувається, означає, що у Медведчука в осяжній перспективі, як мінімум за каденції чинного президента, нема політичного життя в Україні,
– розповів Фесенко.
Яким буде майбутнє ОПЗЖ
Політолог припустив, що скоріш за все партія ОПЗЖ залишатиметься у політиці й надалі, але без Медведчука. Однак її представники після цього вже займатимуть менш агресивну позицію.
"Можливо, відбудеться роздрібнення чи переформатування. Сергій Льовочкін і Юрій Бойко можуть створити свою силу та відокремитися від Медведчука", – заявив він.
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Як зауважив Фесенко, в такому випадку політики діятимуть як "обмежена і конструктивна опозиція".
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Що цьому передувало
- Правоохорнці 11 травня прийшли з обшуками у дім нардепа Віктора Медведчука. Також СБУ перевіряла офіс партії ОПЗЖ.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку підозри.
- Голова СБУ Іван Баканов розповів, що Медведчук переєрестрував ТОВ "Нові проєкти" з Києва до окупованого Криму. Так він хотів сплачувати податки не в український бюджет, а в російський.
- Медведчук також, ймовірно, передавав Козаку секретну інформацію про прихований військовий підрозділ Збройних сил України.
- Варто зауважити, що всі аудіозаписи, здобуті під час проведення оперативних заходів, санкціоновані судом. Ідентичність голосів фігурантів записів підтверджено висновками експертизи.
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