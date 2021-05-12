Оксана Марченко, жена депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, заявила, что они с мужем вернулись домой. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Инстаграме.

Телеведущая написала, что они находились за пределами Киева, когда узнали об обысках в доме и офисе пророссийского политика. За день до этого, 11 мая, она публиковала фотографии с геотегом "Хорватия".

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Жена Медведчука заявила о возвращении домой

Марченко написала в публикации, что они с мужем находились на отдыхе. Однако сразу вернулись домой, когда узнали последние новости.

Находясь на отдыхе за пределами Киева, мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа – обыски. Совсем бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде пришли эти люди,

– отметила жена Виктора Медведчука.

К своему посту она также добавила хэштег "делитесь добром" и видео, где кормит оленей. В конце Марченко подчеркнула, что "да, они, конечно, вернулись домой".

Она так и не сообщила, где именно они с мужем находились до этого. Ведь в день подписания подозрения ее мужу, 11 мая, в соцсетях она оставила сообщение якобы из Хорватии.

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