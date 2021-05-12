Жена Медведчука Марченко сообщила, что они вернулись домой
Оксана Марченко, жена депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, заявила, что они с мужем вернулись домой. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Инстаграме.
Источник:инстаграм Оксаны Марченко
Телеведущая написала, что они находились за пределами Киева, когда узнали об обысках в доме и офисе пророссийского политика. За день до этого, 11 мая, она публиковала фотографии с геотегом "Хорватия".
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Жена Медведчука заявила о возвращении домой
Марченко написала в публикации, что они с мужем находились на отдыхе. Однако сразу вернулись домой, когда узнали последние новости.
Находясь на отдыхе за пределами Киева, мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа – обыски. Совсем бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде пришли эти люди,
– отметила жена Виктора Медведчука.
К своему посту она также добавила хэштег "делитесь добром" и видео, где кормит оленей. В конце Марченко подчеркнула, что "да, они, конечно, вернулись домой".
Она так и не сообщила, где именно они с мужем находились до этого. Ведь в день подписания подозрения ее мужу, 11 мая, в соцсетях она оставила сообщение якобы из Хорватии.
Медведчуку объявили подозрение: главное
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрение депутатам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
- Политиков подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- К тому же 11 мая контрразведка Службы безопасности Украины пришла с обысками в дом Медведчука и офисы ОПЗЖ и общественной организации "Украинский выбор".
- Впоследствии сам Медведчук подтвердил, что находится в Украине. Он также добавил, что "не собирается прятаться"
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