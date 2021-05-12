Оксана Марченко, дружина депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, заявила, що вони з чоловіком повернулися додому. Відповідний допис вона опублікувала у своєму інстаграмі.

Телеведуча написала, що вони перебували за межами Києва, коли дізналися про обшуки в будинку й офісі проросійського політика. За день до цього, 11 травня, вона публікувала світлини з геотегом "Хорватія".

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Марченко написала в дописі, що вони з чоловіком перебували на відпочинку. Однак одразу повернулися додому, коли дізналися останні новини.

Перебуваючи на відпочинку за межами Києва, ми дізналися, що в нашому будинку й офісі чоловіка – обшуки. Зовсім марне заняття. Якось недобре, знаючи, що ми у від'їзді прийшли ці люди,

– зазначила дружина Віктора Медведчука.

До свого посту вона також додала хештег "делитесь добром" і відео, де годує оленів. В кінці Марченко підкреслила, що "так, вони, звісно, повернулися додому".

Вона так і не повідомила, де саме вони з чоловіком перебували до цього. Адже в день підписання підозри її чоловіку, 11 травня, у соцмережах вона залишила допис нібито з Хорватії.

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