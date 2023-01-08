Украине нужнее: Греция готова уступить очередь по поставкам немецких БМП Marder, – BILD

Греция заявила, что готова подождать с поставками немецких БМП Marder. В греческом Минобороны сказали, что Украине они гораздо нужнее.

Германия пообещала предоставить Греции 40 БМП Marder, чтобы она передала Украине технику более старого образца в рамках "кругового обмена". При этом Бундесвер пообещал такое же количество Marder Украине. Однако в порядке очереди первая партия бронетранспортеров должна была бы отправиться в Грецию.

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Греция хочет уступить свои бронетранспортеры

До конца марта Берлин обязался поставить в Украину 40 бронетранспортеров Marder. При этом недавно министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт категорически исключала передачу БМП из запасов Бундесвера, ссылаясь на то, что они нужны самой Германии.

При этом, согласно контракту, оружейный концерн Rheinmetall должен отправить БМП Marder в Грецию, а не в Украину. Поэтому возник логичный вопрос, сможет ли Германия организовать поставки машин в две страны сразу.

Греция заявила, что готова подождать с поставкой немецких БМП, если Берлин планирует сначала отправить их Украине. Министр обороны Греции Никос Панайотопулос уточнил, что сейчас бронетранспортеры нужнее украинцам.

Греция уже помогает Украине вне контракта

По словам Панайотопулоса, Греция уже поставила в Украину даже больше танков, чем было гарантировано контрактом. В частности, за первые 14 машин Marder из Германии греки поставили украинцам по "кольцевому обмену" 20 советских БМП-1. Он подчеркнул, что Греция изначально заняла "четкую позицию в пользу помощи украинскому народу" и продолжит помогать Украине вооружением.