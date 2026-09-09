Об этом сообщила ее дочь Екатерина Довгань.

Что известно о Маргарите Довгань

Маргарита Довгань скончалась 8 сентября.

С большой скорбью сообщаем, что сегодня ушла из жизни наша дорогая мама и бабушка. Похороны будут закрытыми, о вечере памяти будет сообщено позже,

– написала дочь легендарной украинки.

Маргарита Довгань родилась 11 сентября 1930 года в Ташкенте. Туда ее семья попала из-за сталинских репрессий.

В 1928 году на границе с Польшей дедушку еще нерожденной Маргариты, таможенного офицера, советская власть арестовала как "врага народа" и отправила в политический лагерь в Средней Азии.

В Украину семья вернулась в августе 1944 года. Маргарита Довгань окончила школу, а впоследствии – факультет журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко. Работала в газете "Вечерний Киев" и литературном издании "Друг читателя".

Тогда же она присоединилась к украинскому шестидесятничеству, дружила и работала с Василием Стусом, Иваном Дзюбой, Иваном Светличным и Вячеславом Черноволом.

Маргарита Довгань организовывала масштабные поэтические вечера, поддерживала украинских деятелей культуры, переписывалась с политзаключенными и помогала их семьям.

Тот, кто боялся, тот и не писал, а тот, кто любил, уважал и верил – тот писал. "А что вы ему пишете? Перестаньте, он же бандит, убийца...". А я говорила: "Вы же его не расстреляли?! Вы его посадили в советскую тюрьму, где людей воспитывают, как же он будет воспитываться, если его друзья отрекутся от него? Это же плохо сказывается на психике, поэтому я ему пишу и продолжаю, чтобы он знал, что у него есть друзья, и они его поддерживают!

– вспоминала она переписку с Василием Стусом.

За организацию одного из поэтических вечеров, во время которого свои стихи читали тринадцать поэтов, Довгань уволили из "Вечернего Киева". От тюрьмы и лагерей ее спасло то, что в советском паспорте в графе "национальность" было указано "русская".

Об этом периоде своей жизни шестидесятница рассказала в книге "Река жизни".

В начале 1990-х Довгань работала в "Народном движении Украины". Она также была участницей Оранжевой революции и Революции достоинства.

В 2018 году активистка издала документальную книгу "Больничные заметки. Февраль 2015 г. – Март 2018 г.", куда вошли истории участников АТО, которые Довгань записывала во время посещения Киевского военного госпиталя.

Национальный музей Революции достоинства назвал Маргариту Довгань одной из тех, "кто нес на своих плечах дух шестидесятников, непоколебимости 1960 – 1980-х годов и безграничной любви к Украине".

Напомним, что 31 августа стало известно, что на 89-м году жизни остановилось сердце заслуженного артиста Украины Леонида Марченко. Актер входил в число корифеев Киевского академического театра юного зрителя на Липках, сцене которого посвятил большую часть своего профессионального пути.