Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, откуда кремлевская пропагандистка черпает идеи. Ведь понятно, что Симоньян самостоятельно не способна придумывать такие нарративы.

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Откуда Симоньян черпает вдохновение

Как рассказал Ступак, Маргарита Симоньян тесно сотрудничает с первым заместителем главы Администрации президента России Алексеем Громовым.

Кроме того, в АП работает вся семья пропагандистки: сестра Алиса Симоньян выполняет определенные медийные проекты и муж Тигран Кеосаян реализует определенные пропагандистские замыслы.

По словам экс-сотрудника СБУ, все заявления, которые транслирует Симоньян, дают возможность понять, что происходит в Кремле.

Я на 70% уверен, что эта идея бродит по длинным и неуютным коридорам Кремля. Она просто ретранслирует это в общество,

– подчеркнул Ступак.

И также добавил, что на слова Симоньян следует обращать внимание. Ведь пропагандистка изредка может прямо или косвенно сказать то, что проговаривалось ею в Кремле.

Откуда Симоньян черпает идеи своих заявлений: смотреть видео

Заметим, Маргарита Симоньян и другие представители российских медиа раз в неделю появляются в Кремле на совещание. Ее проводят с целью, чтобы дать российским СМИ наставления по поводу того, что можно говорить и что нельзя транслировать в общество.

То есть она очень интересный персонаж с точки зрения понимания, что происходит и о чем говорят в Кремле. Конечно, не в первом кабинете, но рядом,

– подытожил Иван Ступак.

Скандалы вокруг Симоньян