Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, звідки кремлівська пропагандистка черпає ідеї. Адже зрозуміло, що Сімоньян самостійно не здатна вигадувати такі наративи.

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Звідки Сімоньян черпає натхнення

Як розповів Ступак, Маргаріта Сімоньян тісно співпрацює з першим заступником голови Адміністрації президента Росії Алєксєєм Громовим.

Крім того, в АП працює вся родина пропагандистки: сестра Аліса Сімоньян виконує певні медійні проєкти та чоловік Тігран Кеосаян реалізовує певні пропагандистські задуми.

За словами ексспівробітника СБУ, усі заяви, які транслює Сімоньян, дають можливість зрозуміти, що відбувається у Кремлі.

Я на 70 % впевнений, що ця ідея блукає довгими та не затишними коридорами Кремля. Вона просто ретранслює це в суспільство,

– наголосив Ступак.

І також додав, що на слова Сімоньян треба звертати увагу. Адже пропагандистка вряди-годи може прямо або опосередковано сказати те, що проговорювалося нею у Кремлі.

Звідки Сімоньян черпає ідеї для своїх заяв: дивитися відео

Зауважимо, Маргаріта Сімоньян та інші представники російських медіа один раз на тиждень з'являються у Кремлі на нараду. Її проводять з метою, аби дати російським ЗМІ настанови щодо того, що можна говорити і що не можна транслювати в суспільство.

Тобто вона дуже цікавий персонаж з огляду розуміння, що відбувається і про що говорять у Кремлі. Звісно, не в першому кабінеті, але поряд,

– підсумував Іван Ступак.

Скандали навколо Сімоньян