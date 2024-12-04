Официальной представительнице МИД России Марии Захаровой аннулировали визу на Мальту. Туда она должна была ехать на встречу ОБСЕ 5 –6 декабря.

Причинами стали "обстоятельства, не зависящие" от мальтийских властей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Аннулирование визы Захаровой назвали "беспрецедентным"

Выданную Захаровой визу аннулировали за день до заседания ОБСЕ.

В российском министерстве иностранных дел возмутились этим и заявили, что этот случай является беспрецедентным.

Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Марии Захаровой с формулировкой "в силу обстоятельств, не зависящих от них",

– раздраженно заявили в ведомстве страны-террористки.

Да еще и добавили, что этому решению будет уделено "особое внимание" во время встречи. Там также обвинили Запад в том, что они используют площадку ОБСЕ "в собственных интересах".

Сама же Захарова связала решение мальтийских властей с "происками западной гидры".

К слову, на встречу ОБСЕ также собирается и сам глава российского МИД Сергей Лавров. И это будет первый его визит в страну ЕС с начала полномасштабной войны.