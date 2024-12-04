Причинами стали "обставини, що не залежать" від мальтійської влади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Анулювання візи Захарової назвали "безпрецедентним"

Видану Захаровій візу анулювали за день до засідання ОБСЄ.

У російському міністерстві закордонних справ обурилися цим та заявили, що цей випадок є безпрецедентним.

Безпрецедентною нагодою стало анулювання напередодні заходу вже виданої Мальтійським головуванням візи офіційному представнику МЗС Росії Марії Захаровій з формулюванням "через обставини, що не залежать від них",

— роздратовано заявили у відомстві країни-терористки.

Та ще й додали, що цьому рішенню буде приділено "особливу увагу" під час зустрічі. Там також звинуватили Захід у тому, що вони використовують майданчик ОБСЄ "у власних інтересах".

Сама ж Захарова пов'язала рішення мальтійської влади з "підступами західної гідри".

До слова, на зустріч ОБСЄ також збирається і сам очільник російського МЗС Сєргєй Лавров. І це буде перший його візит у країну ЄС з початку повномасштабної війни.