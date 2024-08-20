В возрасте 117 лет умер самый старый человек в мире – Мария Браньяс

В возрасте 117 лет рано утром 19 августа умер самый старый человек мира испанка Мария Браньяс. Женщина носила этот титул с января 2023 года.

Ее стали считать самым старым человеком мира после смерти француженки Люсиль Рендон в возрасте 118 лет. О жизни Марии Браньяс рассказывали в соцсетях ее родные.

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Женщина называла смерть "ожидаемым гостем"

За последние несколько месяцев Мария Браньяс значительно ослабла. Похоже, она чувствовала приближение своей смерти.

Однажды, я не знаю когда, но это очень близко, это долгое путешествие закончится. Смерть застанет меня уставшей от такой долгой жизни, но я хочу, чтобы она нашла меня улыбающейся, свободной и довольной,

– сказала Мария за несколько дней до смерти.

Женщина говорила, что она прожила дольше, чем нужно, и смерть для нее – "ожидаемый гость".

Родственники рассказали, что она умерла, как хотела: во время сна, спокойно и без боли.

Известно, что похороны пройдут в строжайшей приватности.

Марию Браньяс запомнили как оптимистичную, приветливую и счастливую женщину. Она всегда наслаждалась жизнью.

Отныне преемницей испанки стала японка Томико Итоока. Она родилась в Осаке 116 лет и 89 дней назад.

Что известно о Марии Браньяс

Мария Браньяс родилась в 1907 году в Сан-Франциско. Туда незадолго до рождения ребенка переехали ее родители. Отец Марии умер во время возвращения в Каталонию, когда девочке было восемь лет.

В детстве она получила травму уха, что ограничило ее способность слышать.

Во время Гражданской войны она временно выезжала во Францию, чтобы избежать репрессий.

Ее медленный темп жизни, отсутствие потрясений, крепкое здоровье, правильное питание, по мнению родных, помогли женщине дожить до такого возраста.

Когда она готовила дома, всегда были овощи на ночь или картофельный омлет,

– вспоминала ее дочь.

Испания в пятерке стран с наибольшим количеством долгожителей

В Испании насчитывается почти 20 000 человек старше 100 лет. Из них более 700 – старше 105 лет.

Тех, кто старше 110 лет, настолько мало, что Национальный институт статистики не имеет законных полномочий указывать точную цифру, ссылаясь на защиту данных и статистическую тайну.

В то же время Испания является пятой страной в мире с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни – 83 года. Первыми в списке идут Япония, Швейцария, Корея и Сингапур.