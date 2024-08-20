Її стали вважати найстарішою людиною світу після смерті француженки Люсіль Рендон у віці 118 років. Про життя Марії Браньяс розповідали у соцмережах її рідні.

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Жінка називала смерть "очікуваним гостем"

За останні декілька місяців Марія Браньяс значно ослабла. Схоже, вона відчувала наближення своєї смерті.

Одного дня, я не знаю коли, але це дуже близько, ця довга подорож закінчиться. Смерть застане мене втомленою від такого довгого життя, але я хочу, щоб вона знайшла мене усміхненою, вільною і задоволеною,

– сказала Марія за декілька днів до смерті.

Жінка казала, що вона прожила довше, ніж потрібно, і смерть для неї – "очікуваний гість".

Рідні розповіли, що жінка померла, як хотіла: під час сну, спокійно і без болю.

Відомо, що похорон пройде у найсуворішій приватності.

Марію Браньяс запам'ятали як оптимістичну, привітну та щасливу жінку. Вона завжди насолоджувалася життям.

Відтепер наступницею іспанки стала японка Томіко Ітоока. Вона народилася в Осаці 116 років і 89 днів тому.

Що відомо про Марію Браньяс

Марія Браньяс народилася в 1907 році в Сан-Франциско. Туди незадовго до народження дитини переїхали її батьки. Батько Марії помер під час повернення до Каталонії, коли дівчинці було вісім років.

У дитинстві вона отримала травму вуха, що обмежило її здатність чути.

Під час Громадянської війни Марія тимчасово виїжджала у Францію, щоб уникнути репресій.

Її повільний темп життя, відсутність потрясінь, міцне здоров'я, правильне харчування, на думку рідних, допомогли жінці дожити до такого віку.

Коли вона готувала вдома, завжди були овочі на ніч або картопляний омлет,

– згадувала її донька.

Іспанія у п'ятірці країн із найбільшою кількістю довгожителів

В Іспанії налічується майже 20 000 людей старше 100 років. З них понад 700 – старше 105 років.

Тих, хто старше 110 років настільки мало, що Національний інститут статистики не має законних повноважень вказувати точну цифру, посилаючись на захист даних та статистичну таємницю.

Водночас Іспанія є п'ятою країною в світі з найвищою очікуваною тривалістю життя – 83 роки. Першими у списку йдуть Японія, Швейцарія, Корея та Сінгапур.