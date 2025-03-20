В больнице в Дубае в тяжелом состоянии нашли 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук, –СМИ

Украинская модель Мария Ковальчук, которая поехала работать в Дубай, уже больше недели не выходит на связь. В СМИ пишут, что недавно она попала в больницу, и сейчас находится в тяжелом состоянии после операций.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Еспресо.Захід". Мария Ковальчук родом из Львова, в Дубай поехала 15 февраля.

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Последний раз Марию Ковальчук видели 9 марта

В соцсети Х подруга Марии 18 марта сообщила о ее исчезновении. Девушка написала, что на связь Мария выходила 11 марта. За два дня до этого она была на вечеринке и познакомилась с молодыми людьми из модельного бизнеса.

Накануне своего исчезновения модель сказала матери, что переночует у ребят. Родные волновались, чтобы эти мужчины из модельного бизнеса не использовали ее для сексуального рабства.

После этого девушка перестала выходить на связь и не отправилась в запланированную поездку в Таиланд.

В СМИ пишут, что 20-летняя девушка после пока что неизвестных событий попала в больницу без документов и мобильного телефона. Там ей сделали сложные операции, сейчас Мария не может говорить.

Добавим, Мария Ковальчук в Дубае работала моделью и участвовала в международной акции "Boris for Peace!", посвященной политологу Борису Кагарлицкому. В России его осудили на 5 лет по обвинению в "оправдании терроризма".

Родные Марии обратились в полицию. Правоохранители взялись за дело и будут выяснять все обстоятельства случившегося.

24 Канал ожидает комментарий относительно события и состояния здоровья девушки от ее матери Анны Ковальчук.

Напомним, в сентябре 2022 года в Южной Корее при загадочных обстоятельствах погибла 15-летняя модель Анастасия. Украинская полиция расследует, почему могла умереть девушка, но корейские правоохранители не шли на сотрудничество.