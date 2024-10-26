Российский обстрел оборвал жизнь 14-летней Марии Трояновской. По словам очевидцев, "Шахед" залетел буквально в комнату девушки.

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Известно, что Мария училась в элитном лицее "Престиж" в 9 классе. В учебном заведении отреагировали на трагическую гибель ученицы.

Там вспомнили, что Мария была лидером и вдохновением для всего лицея. Она любила жизнь и дарила радость всем вокруг.

Вражеский дрон, запущенный подонками и террористами, не просто оставил глубокий след в стене ее дома, а оборвал надежду на будущее, на любовь, на жизнь невинного ребенка... Светлая память о Марии всегда будет жить в наших сердцах. Покойся с миром, наша яркая звездочка... Соболезнования родным и близким.,

– говорится в заметке на странице лицея "Престиж" в Facebook.

Одна из преподавательниц заведения, Марина Дорошенко, рассказала, что Мария была личностью, взрослой и мудрой девушкой, несмотря на свой еще детский возраст.

Наша замечательная, талантливая, креативная, сильная, активная и эмоциональная, артистичная и душевная Мария!...Мария – ты герой нашего времени, и навсегда останешься в памяти Светлой, Яркой, Нежной и Открытой, как цветок, которые ты так любила и ласкала и дарила новую жизнь!!!,

– написала учительница.

Обратите внимание! На странице лицея также указан счет отца, на который можно переслать средства и поддержать семью Марии.

Владимир Т 5375414111958152.

Мария Трояновская, которая погибла от российского "Шахеда" / Фото лицей "Престиж"

Напомним, что вражеский дрон атаковал многоэтажку в Соломенском районе, вызвав пожар на верхних этажах.