Російський обстріл обірвав життя 14-річної Марії Троянівської. За словами очевидців, "Шахед" залетів буквально у кімнату дівчини.

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Відомо, що Марія навчалася в елітному ліцеї "Престиж" у 9 класі. У навчальному закладі відреагували на трагічну загибель учениці.

Там пригадали, що Марія була лідеркою і натхненням для всього ліцею. Вона любила життя та дарувала радість усім навколо.

Ворожий дрон, запущений покидьками і терористами, не просто залишив глибокий слід у стіні її будинку, а обірвав надію на майбутнє, на любов, на життя невинної дитини… Світла пам'ять про Марійку завжди житиме в наших серцях. Спочивай з миром, наша яскрава зіронько… Співчуття рідним і близьким.,

– йдеться у дописі на сторінці ліцею "Престиж" у Facebook.

Одна з викладачок закладу, Марина Дорошенко, розповіла, що Марія була особистістю, дорослою та мудрою дівчиною, попри свій ще дитячий вік.

Наша чудова, талановита, креативна, сильна, активна і емоційна, артистична і душевна Марія!...Марія – ти герой нашого часу, і назавжди залишишся в памяті Світлою, Яскравою, Ніжною і Відкритою, як квітка, які ти так любила і пестила і дарувала Нове життя!!!,

– написала вчителька.

Зверніть увагу! На сторінці ліцею також вказано рахунок батька, на який можна переслати кошти та підтримати родину Марії.

Володимир Т 5375414111958152.

Марія Троянівська, яка загинула від російського "Шахеда" / Фото ліцей "Престиж"

Нагадаємо, що ворожий дрон атакував багатоповерхівку в Солом'янському районі, спричинивши пожежу на верхніх поверхах.