Вышла из дома и не вернулась: в Днепре нашли мертвой 12-летнюю Марию, – СМИ

В Днепре в течение двух дней искали 12-летнюю Марию Биланову. По данным СМИ, к сожалению, 31 января ее нашли мертвой.

Деталей пока не раскрывают. Сообщают, что тело девочки нашли в Приднепровске (вероятно, говорится о жилом массиве).

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Правоохранители подтвердили СМИ, что там нашли погибшую девочку. В то же время не подтвердили пока, что речь идет именно о Марии.

Ранее в полиции отмечали, что Мария ушла из дома в Самарском районе города. Украинцам сообщали, что девушка: около 150 сантиметров роста, худощавого телосложения, овальное лицо, белые короткие волосы, темные глаза.

Никаких деталей жуткой трагедии пока не раскрывают. Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшей девочки.

На Тернопольщине погибли 3 детей

Жуткая трагедия на Тернопольщине всколыхнула всю Украину. Еще 28 января там исчезли трое детей. Днем они ушли из дома и не вернулись. Поиски продолжались два дня. К сожалению, завершились они трагедией.

Сегодня (30 января – 24 Канал) в 10:20 из местного пруда вблизи села Переволока Чертковского района водолазы ГСЧС изъяли тела трех подростков – 2009, 2010 и 2011 года рождения,

– рассказали в ГСЧС.

Родителей призвали быть внимательными и рассказать детям правила зимней безопасности.