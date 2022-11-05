Подругу Путина Марин Ле Пен сместили с должности: кто занял ее место

В апреле Владимиру Путину так и не удалось посадить свою соратницу Марин Ле Пен в кресло президента Франции. А уже сейчас, в ноябре, ее сместили с занимаемой должности.

Подругу Путина Марин Ле Пен сместили с должности

Так, французская ультраправая Национальная ассоциация (RN) выбрала нового президента. Им стал Джордан Барделла.

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Барделла, который уже был временным президентом в течение года, получил почти 85% голосов членов партии против 15% за своего соперника Луи Алио, бывшего партнера Ле Пен.

Ле Пен вышла из руководящей структуры "Национального объединения" в 2021 году накануне своей неудачной заявки на президентство на выборах этого года, которую выиграл действующий президент Эммануэль Макрон.

"Я не уйду из "Национального объединения" в отпуск. Я буду там, где я нужна стране",

– сказала Ле Пен на партийном съезде.

Ожидается, что она сделает еще одну президентскую заявку в 2027 году.

Джордан Барделла, который происходит из строгого района рабочего класса, заявил, что продолжит свои усилия по привлечению избирателей за пределами ультраправого ядра партии. На прошлой неделе он говорил, что тот факт, что кто-то не из семьи Ле Пен может возглавить "Нацобъединение", представляет собой "маленькую культурную революцию".

К слову, впервые партию возглавит кто-нибудь, кто не является членом семьи Ле Пен. Бывшая партия "Национальный фронт" была основана в 1972 году отцом Марином Ле Пен, Жан-Мари Ле Пеном.

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В июне экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен посетила север страны. Ее противники вышли на улицы, начали оскорблять и забросали яйцами прямо посреди улицы.