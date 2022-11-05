Подругу Путіна Марін Ле Пен змістили з посади

Так, французька ультраправа Національна асоціація (RN) обрала нового президента. Ним став Джордан Барделла.

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Барделла, який вже був тимчасовим президентом протягом року, отримав майже 85% голосів членів партії, проти 15% за свого суперника Луї Аліо, колишнього партнера Ле Пен.

Ле Пен вийшла з керівної структури "Національного об'єднання" у 2021 році напередодні своєї невдалої заявки на президентство на виборах цього року, яку виграв чинний президент Еммануель Макрон.

"Я не піду з "Національного об'єднання" у відпустку. Я буду там, де я потрібна країні",

– сказала Ле Пен на партійному з'їзді.

Очікується, що вона зробить ще одну президентську заявку в 2027 році.

Джордан Барделла, який походить з суворого району робітничого класу, заявив, що продовжить свої зусилля по залученню виборців за межами ультраправого ядра партії. Минулого тижня він казав, що той факт, що хтось не з родини Ле Пен може очолити "Нацоб'єднання", являє собою "маленьку культурну революцію".

До слова, вперше партію очолить хтось, хто не є членом родини Ле Пен. Колишня партія "Національний фронт" була заснована в 1972 році батьком Марін Ле Пен, Жан-Марі Ле Пеном.

Цікаво! У червні екскандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен відвідала північ країни. Її противники вийшли на вулиці, почали ображати та закидали яйцями просто посеред вулиці.

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