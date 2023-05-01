"Подарок" на день рождения: лидер пророссийских сил Молдовы задержан в аэропорту

Марину Таубер, являющуюся вицеголовой пророссийской партии "Шор" в Молдове, задержали правоохранители. Политик хотела незаконно покинуть страну якобы ради лечения, однако ее поймали в аэропорту Кишинева.

В понедельник, 1 мая, представительницу прокремлевских сил в Молдове Марину Таубер задержали полицейские. Политик находится под следствием уже длительное время, поэтому, вероятно, прекрасно знала, что ей нельзя выезжать из страны. Собственно, планировала Таубер полететь в Тель-Авив через Стамбул якобы на лечение.

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Политический "перформанс"

Интересным фактом является то, что 1 мая у вице-головы "Шор" – день рождения. Еще накануне попытки покинуть Молдову она записывала обращение, в котором говорила о вылете за границу на "определенные медицинские обследования".

Однако заранее было очевидно, что ей бы удалось этого сделать. И глупо думать, что Таубер не знала, что произойдет.

Я еду на несколько дней и вернусь в четверг утром (4 мая – 24 Канал), у меня тоже есть обратный билет. Мне нужен этот выезд, потому что у меня не было возможности сделать это раньше,

– утверждала она.

Важно, что пророссийского политика Апелляционный суд Молдовы 5 января 2023 обязал не покидать населенный пункт, в котором она проживает. Впоследствии это решение обжаловали адвокаты Таубер и оно было признано недействительным.

Однако, как отмечают в Антикоррупционной прокуратуре, задержали вице-голову "Шор" потому, что она неоднократно нарушала ту меру пресечения, которая против нее была применена. Следовательно, существует риск того, что Таубер может прямо-таки убежать от правоохранительных органов.

В чем обвиняют политика

Прокуроры утверждают, что "Шор" брала деньги сомнительного происхождения от преступных групп.

Затем эти финансы использовались в интересах партии, скажем, для выделения гонораров артистам, зарплаты членам пророссийской силы и организаторам протестов.

Следует сказать, что эти деньги поступали в Молдову, как утверждают соответствующие органы, в виде переводов и конвертаций, в частности, в виде криптовалюты.

Вероятно, для маскировки происхождения этих средств использовались разные финансовые каналы в Дубае, Вене и Монако.

Вспомним напоследок к этой теме, что в феврале 2023 года "Шор" организовывала протесты для того, чтобы расшатать политическую ситуацию в стране. Митингующие потребовали отставки действующей президента страны Маи Санду. Кроме того, были зафиксированы стычки участников этих "акций" со стражами порядка.