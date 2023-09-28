Оккупанты стремятся восстановить утраченные позиции. В частности, россияне не отказываются от намерения взять Марьинку, отметил в эфире телемарафона спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, передает 24 Канал.

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Россияне "огрызаются"

По словам Штупуна, за минувшие сутки противник 13 раз штурмовал Марьинку, однако потерпел неудачу. Атакуют россияне преимущественно небольшими группами до отделения, без техники.

Кроме того, оккупанты пытаются отбить утраченные позиции в районе Работино. Как отмечает полковник, противник делает все возможное, чтобы отвлечь украинские силы от наступления.

Он дергает наши войска, в частности у Ровнополья и Первомайского, уточнил спикер.

Украинские войска закрепляются у Вербового

На прошлой неделе стало известно, что ВСУ удалось прорвать вражескую оборону возле Вербового на Запорожье. Наши военные пытаются закрепиться на занятых позициях. Штупун объяснил, что это делается для того, чтобы они могли двигаться вперед, и враг одновременно не нанес им удар где-то во фланг.

У Вербового оккупанты стоят в обороне. Также они пытаются вернуть утраченные позиции.

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