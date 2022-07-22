С политического олимпа уходит еще один друг Украины: есть ли у мира запасной план победы
22 июля 2022 , 11:00Читати новину українською
Источник:фейсбук Агии Загребельской
Я обычно быстро переключаюсь с неудач и побед на следующий эпизод, чтобы успевать за скоростью мира, которая растет.
Большая потеря или план "Б"
С Драги до сих пор переключиться не могу. Хр*новая, бессмысленная и при этом очень важная страница истории войны.
Похожее Отставка Драги – еще один сигнал, что Украине нужно ускорятьсяВ мировой прессе день траура. Считают потери. Офигевают от способностей популизма. Пытаются заглянуть в будущее. И снова офигевают.
Вероятно, Запад предусматривал смену власти в Италии и готовился к этому / Фото "Слово и дело"
Сплетничают, что делегация США еще несколько месяцев назад была с тайным визитом на Сицилии на тему энергетики.
И если это так, то кто-то готовился заранее к разным вариантам развития событий, выстраивая прямые отношения в критически важных секторах. А значит, на этот случай у мира также есть план, как действовать, чтобы победить.
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